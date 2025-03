buten un binnen U19-Fußballer erstmals in Werders Vereinsgeschichte im Pokal-Finale Stand: 17.03.2025 12:34 Uhr

Dieser grün-weiße Sieg war historisch: Die Bremer Junioren-Kicker haben mit dem 5:1-Erfolg gegen den SC Freiburg im Pokal-Halbfinale erstmals das Endspiel erreicht.

Jubel beim U19-Team von Werder Bremen: Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte konnten die Nachwuchskicker das Pokalfinale erreichen. Durch einen klaren 5:1-Sieg im Halbfinale gegen den SC Freiburg, machten die Bremer den Endspieleinzug perfekt – am 23. Mai treffen sie dann in Potsdam auf den Karlsruher SC.

Yuval Ranon erzielte in der 17. Minute das 1:0 für Werder, Karim Coulibaly legte in der 32. Minute das 2:0 nach. In der 50. Minute gelang Essad Ouhssakou der 1:2-Anschlusstreffer. Doch danach gaben die Bremer die Spielkontrolle nicht mehr ab. Ranon legte das 3:1 nach (68. Minute), Salim Musah (70. Minute) und Patrice Covic (74. Minute) machten mit dem 4:1 und 5:1 schließlich den ungefährdeten Finaleinzug perfekt.

Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft. In der ersten Halbzeit haben wir das Spiel klar dominiert. Nach der Pause gab es zehn Minuten, in denen Freiburg Druck erzeugt hat. Positiv zu bewerten ist, dass die Mannschaft dann ruhig geblieben ist. Am Ende haben wir vollkommen verdient gewonnen.

(U19-Trainer Cédric Makiadi)

