buten un binnen Traum von Europa lebt: Werder will mit Schwung aus der Winterpause

Am Donnerstag beginnt für das Bremer Team das Training im neuen Jahr. Weil die Pause so kurz ist, verzichtet Werder auf eine Reise in ein sonniges Trainingslager.

Von Petra Philippsen

Gerade noch haben wir aus Loriots "Weihnachten bei Hoppenstedts" im Ohr, wie Mutter Hoppenstedt an Heiligabend zu Dicki sagt: "Wenn's am schönsten ist, soll man aufhören." Doch Ole Werner dürfte diesem Satz wohl nicht zugestimmt haben.

Denn für den Werder-Trainer und seine Mannschaft lief es bis vor Weihnachten noch so richtig rund, dass sie eigentlich am liebsten weitergespielt hätten. Gut daher für die Grün-Weißen, dass die Winterpause in der Fußball-Bundesliga so kurz ist wie selten.

Ich finde die kurze Pause ganz angenehm, weil wir kein großes Interesse daran haben, unseren guten Rhythmus zu verlieren.

(Werder-Trainer Ole Werner vor der Winterpause)

Werder so gut wie seit 13 Jahren nicht mehr

Und der gute Rhythmus hat Werder 25 Punkte nach 15 Spieltagen beschert und damit Rang 7 in der Tabelle. In der Saison 2011/12 hatte man mit 29 Zählern zum letzten Mal mehr in der Hinrunde eingespielt. Die Bremer stehen also zum Jahresbeginn 2025 so gut da wie seit 13 Jahren nicht mehr.

Sie könnten diese Bestmarke sogar noch knacken, denn zwei Spiele der Hinrunde stehen noch aus. Insgesamt muss Werder im Januar sogar fünf Partien bestreiten, daher kommt die zumindest kurze Pause auch Werner doch gelegen: "Rein sportlich müsste die Winterpause jetzt nicht kommen, aber sie gibt uns die Möglichkeit, etwas Kraft zu tanken."

Trainingsbeginn am Donnerstag in Bremen

Nur 19 Tage liegen zwischen dem letzten Spiel des Jahres 2024 und dem ersten im Neuen Jahr am 10. Januar. Doch die Bremer spielen erst am Sonntag, den 12. Januar um 15:30 Uhr, gegen RB Leipzig. Dennoch hielt es Werder in der kurzen Winterpause wie alle anderen Bundesligisten: Sie verzichteten auf ein Trainingslager.

So bittet Werner seine Mannschaft am Donnerstag um 14 Uhr zum Trainingsauftakt ans Weser-Stadion. Am Sonntag gibt es ein Testspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit, alles im winterlichen Bremen statt im sonnigen Süden. So oder so will Werder in den nächsten Tagen Kraft tanken, um den Lauf fortzusetzen und weiter um die Europapokalplätze mitzukämpfen. Denn der Traum von Europa lebt an der Weser seit Weihnachten wieder.

