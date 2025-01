buten un binnen Torgarantie und 4 weitere Fakten zum Werder-Heimspiel gegen Augsburg Stand: 19.01.2025 06:17 Uhr

Eine torlose Partie müssen die Zuschauer bei diesem Duell nicht fürchten: Zum Abschluss des 18. Bundesligaspieltags empfängt Werder um 17:30 Uhr den FC Augsburg.

1. Werder ist Augsburgs Lieblingsgegner

Der FC Augsburg feierte in seiner Bundesliga-Geschichte gegen keinen Verein mehr Siege als gegen Werder Bremen. Zwölf Stück an der Zahl. Der letzte Sieg der bayrischen Schwaben liegt allerdings schon knapp zwei Jahre zurück, am 4. März 2023 gab es zu Hause ein 2:1.

2. Duell mit Torgarantie

In den bisherigen 25 Bundesliga-Duellen zwischen Bremen und Augsburg gab es nie ein 0:0, es fiel also immer mindestens ein Tor. Beim Saisonstart trennten sich beide Teams mit 2:2.

3. Augsburgs abgelegte Auswärtsschwäche

Augsburg geht mit neuem Selbstbewusstsein in die Partie in Bremen: Jess Thorups Mannschaft feierte am 17. Spieltag bei Union Berlin den ersten Auswärtssieg der Saison.

4. Wiedersehen für Jens Stage

Das Spiel gegen Augsburg hat für Jens Stage einen besonderen Charakter, denn der Däne trifft (mal wieder) auf seinen Ex-Coach Jess Thorup. Mit dem FC Kopenhagen wurden die beiden 2022 dänischer Meister.

5. Jubiläum für Werders Schmid

Werders Romano Schmid steht vor seinem 100. Einsatz in der Bundesliga. Der österreichische Mittelfeldspieler absolvierte darüber hinaus noch 33. Spiele in der 2. Bundesliga. Alle Partien in Deutschland bestritt er für den SVW.

