buten un binnen Tischtennis-Talent Griesel aus Beverstedt überrascht bei der EM

Mia Griesel qualifizierte sich bei der EM in Linz im Einzel für die Hauptrunde. Am Mittwoch schied die 18-Jährige jedoch gegen die arrivierte Portugiesin Fu Yu aus.

Von Karsten Lübben

In ihrer Qualifikationsgruppe gewann Griesel zunächst am Dienstagmittag mit 3:0 gegen die Aserbaidschanerin Leman Abdulhamidova (11:2, 11:6, 13:11). Am Dienstagabend musste sie sich jedoch der Litauerin Kornelija Riliskyte mit 0:3 geschlagen geben (10:12, 5:11, 7:11). Deshalb benötigte Griesel am Mittwochabend in der Zwischenrunde gegen die Schwedin Filippa Bergand einen Sieg, um sich für das Hauptfeld, in dem die 64 besten Spielerinnen dabei sind, zu qualifizieren. Dies gelang, mit 3:1 setzte sie sich durch (11:7, 6:11, 11,5, 11:7).

"Ich freue mich mega über den Sieg. Ich habe wirklich gut, sehr präzise, ruhig und konstant gespielt. Ich habe genau das gespielt, was ich wollte und konnte, und habe das Spiel ohne großartige Patzer zu Ende gespielt", erzählte Griesel im Anschluss im Gespräch mit Bremen Eins. "Jetzt bin ich einfach mega happy, im Hauptfeld zu sein. Das habe ich vorher nicht unbedingt erwartet."

Griesel hat bei der EM Selbstvertrauen getankt

In diesem traf die gebürtige Bremervörderin am Donnerstagnachmittag auf die Portugiesin Fu Yu. Ab dem Hauptfeld sind hier vier Gewinnsätze nötig, um sich durchzusetzen. Griesel verlor gegen die 45-Jährige allerdings klar mit 0:4 (8:11, 2:11, 8:11, 9:11). Dennoch fiel ihr Fazit positiv aus.

Zum einen habe ich jetzt, vor allem auch im letztem Spiel nochmal, erkannt, was meine Schwächen sind und woran ich spielerisch vor allem arbeiten muss. Andererseits kann ich auch ein gewisses Maß an Selbstvertrauen mitnehmen, weil ich auch in der Zwischenrunde gegen die Schwedin sehr gut gespielt habe. Ich hoffe einfach, dass ich darauf aufbauen kann.

(Mia Griesel bei Bremen Eins)

Griesel sucht ihre Chance in der Bundesliga

Zuvor schied Griesel am Donnerstag im Mixed-Doppel gemeinsam mit Andre Bertelsmeier im Achtelfinale gegen die Spanier Maria Xiao und Alvaro Robles aus. Sie verloren mit 1:3 (4:11, 5;11, 11:5, 10:12).

Für Griesel war es dennoch eine erfolgreiche EM. Zuvor hatte sie im Juli bei den Junioren-Europameisterschaften in der Alterklasse U19 bereits die Bronze-Medaille im Doppel gewonnen. Zudem hat sie nach dem bestandenen Abitur nun den nächsten Schritt in ihrer Karriere gemacht und ist vom Zweitligisten MTV Tostedt zum TTC Eastside Berlin gewechselt. In der Hauptstadt will sie sich in der Bundesliga beweisen.

