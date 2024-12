buten un binnen Sieg beim Tabellenführer: Pinguins drehen Topspiel gegen Ingolstadt Stand: 12.12.2024 22:08 Uhr

Lange liefen die Bremerhavener einem verdienten Rückstand hinterher. Doch im Schlussdrittel reichten Fischtown 40 Sekunden, um zurückzukommen. Die Entscheidung fiel im Penaltyschießen.

Im Spitzenspiel der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben die Fischtown Pinguins mit 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen gegen Spitzenreiter ERC Ingolstadt gewonnen. Dabei sahen die Bremerhavener lange wie der sichere Verlierer aus, bewiesen im Schlussdrittel aber Moral.

In einem an Höhepunkten armen ersten Druchgang gingen die Bayern durch Myles Powell verdient in Führung (19. Minute). Auch wenn das Spiel im zweiten Abschnitt insgesamt an Fahrt aufnahm, blieb der ERC das aktivere Team.

2 Tore in 40 Sekunden

Im Schlussdrittel kam Bremerhaven dann deutlich besser aus der Pause – und zur Führung. In der 46. Minute überwand erst Matthew Abt Ingolstadts Goalie Philipp Krauß. 40 Sekunden später drehte Ross Mauermann die Partie dan komplett.

Doch die Freude währte nur kurz. Nach einem Pass von Wojciech Stachowiak lenkte Alex Friesen den Puck ins eigene Tor (50.). Nach einer torlosen Verlängerung war Miha Verlic der einzige, der seinen Penalty im Tor unterbringen konnte.

Bremen Eins, Rundschau, 13. Dezember 2024, 7 Uhr