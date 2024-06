buten un binnen Schönmaier holt bei den Deutschen Meisterschaften Bronze im Mehrkampf Stand: 08.06.2024 17:43 Uhr

Die aus Bremen stammende Turnerin Karina Schönmaier landete in Frankfurt auf dem dritten Platz. Die 18-Jährige darf noch auf ein Ticket für Olympia in Paris hoffen.

Bei den Deutschen Meisterschaften sammelte Schönmaier im Mehrkampf am Samstag insgesamt 51,450 Punkte. Auf dem zweiten Platz landete Sarah Voss (51,750), den Sieg holte sich die 16 Jahre alte Helen Kevric (55,500).

Vorjahressiegerin Elisabeth Seitz startete dieses Mal nur am Stufenbarren und lag an diesem mit 14,600 Punkten vor Kevric (14,350). Schönmaier war hier mit 13,900 Punkten die drittbeste Turnerin. Am Sprung (13,900) und am Boden (13,350) lieferte sie nach Kevric sogar jeweils die zweitbeste Leistung ab.

Schönmaier wird auch am Sonntag im Gerätefinale starten. Derzeit darf sie sich noch Hoffnungen auf eine Teilnahme an Olympia in Paris machen. Gleichwohl konnte am Samstag natürlich vor allem Kevric auf sich aufmerksam machen. Zwei der drei Tickets sind an Voss und Pauline Schäfer-Betz vergeben. Wer das dritte erhält, wird in zwei Wochen bei der zweiten und letzten Olympia-Qualifikation in Rüsselsheim entschieden.

