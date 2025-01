buten un binnen Nach Kaboré-Transfer: Werder verleiht Deman an Royal Antwerpen Stand: 06.01.2025 18:05 Uhr

Bei den Bremern spielte Olivier Deman zuletzt kaum noch eine Rolle. In seiner belgischen Heimat soll der Außenverteidiger nun wieder mehr Spielpraxis erhalten.

Das hat Peter Niemeyer, Leiter Profifußball beim Fußball-Bundesligisten, am Montagabend offiziell bestätigt. Bei Werder stand Deman in dieser Saison kein einziges Mal in der Bundesliga in der Startelf. Bei seinen neun Einwechslungen kam er zudem stets nur zu Kurzeinsätzen. Zu wenig für den 24-Jährigen, der im Sommer 2023 mit anderen Erwartungen von Cercle Brügge an die Weser gewechselt ist.

Nachdem Deman in der vergangenen Saison bei seinen 29 Bundesliga-Einsätzen immerhin 15-mal der ersten Elf angehörte, kommt er in dieser Saison an Neuzugang Derrick Köhn und dem aktuell verletzten Felix Agu nicht vorbei. Zudem hat Werder am Nachmittag mit Issa Kaboré einen weiteren Außenverteidiger verpflichtet, der auf beiden Seiten auflaufen kann.

Olivier möchte verständlicherweise mehr Einsatzzeiten haben, die wir ihm bei Werder aktuell nicht garantieren können. Daher haben wir seinem Wunsch entsprochen und einer Leihe zugestimmt.

(Peter Niemeyer)

Deman war zur Saison 2023/24 von Cercle Brügge nach Bremen gewechselt. Für Werder lief er seitdem 38 Mal in der Bundesliga auf und erzielte 2 Tore.

