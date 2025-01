buten un binnen Nach Ammoniak-Alarm: Pinguins müssen weiteres Heimspiel verlegen Stand: 21.01.2025 16:06 Uhr

Die Reparaturarbeiten in der Eisarena Bremerhaven wegen des Lecks in einer Ammoniak-Leitung wirbeln den Spielplan der Eishockey-Profis weiter durcheinander. Das Restprogramm im Februar wird nun ein Kraftakt.

Von Petra Philippsen

Die Fischtown Pinguins können auch weiterhin nicht mit der Eisarena Bremerhaven planen, die Reparaturarbeiten am Leck in einer Ammoniak-Leitung dauern an. So muss der Eishockey-Klub auch das Heimspiel gegen die Adler Mannheim von Dienstag, dem 28. Januar, auf Dienstag, den 25. Februar, verlegen.

Da die Pinguins bereits einen Tag später ihr Auswärtsspiel in Frankfurt bestreiten, beginnt die Partie gegen Mannheim bereits um 18:30 Uhr. Die Panne in der Halle wirbelt den Spielplan der Bremerhavener ordentlich durcheinander.

Nur noch drei Spiele bis zur Länderspielpause

Zwar haben die Pinguins durch die beiden Heimspielverlegungen (gegen Iserlohn und Mannheim) nun nur noch drei Spiele bis zur Länderspielpause Anfang Februar, dafür wird das Restprogramm danach bis zu den Play-offs ein heftiger Kraftakt für die Bremerhavener.

Denn zwischen dem 12. Februar und dem 7. März, dem Ende der regulären Spielzeit, müssen die Fischtown Pinguins zwölf Partien innerhalb von 24 Tagen absolvieren. Nicht die besten Voraussetzungen für den Vizemeister, der auch in dieser Play-off-Saison gerne wieder weit kommen möchte. Doch dafür ist es hilfreich, wenn man sich seine Kräfte besser einteilen kann.

