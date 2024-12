buten un binnen Legt Werder durch einen Sieg gegen Berlin den perfekten Dezember hin? Stand: 19.12.2024 11:30 Uhr

Drei Spiele, drei Siege – bislang läuft der Monat für die Bremer optimal. Gegen Union Berlin können sie am Samstag (15:30 Uhr) im Weser-Stadion das Jahresende veredeln.

Von Karsten Lübben

Derzeit hat Werder einfach einen Lauf. In der Bundesliga gelangen im Dezember nur Siege. Nach dem 1:0 beim VfL Bochum gingen die Bremer am Samstag auch beim 2:0 gegen den FC St. Pauli als Gewinner vom Platz. Zudem setzten sich zuvor im DFB-Pokal gegen Darmstadt 98 (1:0) durch.

Allein ein Sieg am Samstag im Heimspiel gegen Union Berlin fehlt Werder noch, um den perfekten Dezember hinzulegen. Letztmals gelang den Bremern ein perfekter Monat im Mai 2022. Damals gewannen sie in der 2. Liga am 33. Spieltag gegen Erzgebirge Aue (3:0) und am 34. Spieltag gegen Jahn Regensburg (2:0).

Die Chancen, dies nun erneut zu schaffen, stehen nicht schlecht. Schließlich haben die Berliner bis dato lediglich einen einzigen Auswärtssieg in dieser Saison geholt. Nur bei Holstein Kiel gewannen sie mit 2:0. Allerdings: Werder konnte in dieser Saison bisher auch nur ein Bundesliga-Heimspiel für sich entscheiden. Lediglich beim 2:1 gegen die Kieler behielten sie die drei Punkte an die Weser.

