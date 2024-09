buten un binnen Kompanys Werder-Fluch und 4 weitere Fakten vor dem Bayern-Spiel Stand: 21.09.2024 08:38 Uhr

Der Bayern-Coach konnte als Spieler gegen die Bremer nie gewinnen. Im Duell mit den Münchnern will Werder ab 15:30 Uhr seine Ungeschlagen-Serie fortsetzen.

1. Werder ist seit acht Spielen ungeschlagen

Die Bremer gehören in der Bundesliga zu den fünf Teams, die an den ersten drei Spieltagen der Saison noch keine Niederlage hinnehmen mussten. Saisonübergreifend sind die Bremer nun sogar schon seit acht Partien ungeschlagen. Nur bei RB Leipzig dauert die Serie mit 14 Partien aktuell noch länger an.

2. Bayern steht in diesem Jahr erstmals an der Tabellenspitze

Nachdem die Münchner von 2013 bis 2023 jedes Mal die Deutsche Meisterschaft gewonnen haben, mussten sie den Titel am Ende der vergangenen Saison an Bayer 04 Leverkusen abgeben. Die Leverkusener starteten auch als Tabellenerster in das Jahr 2024 und gaben den ersten Platz danach bis zum Saisonende nicht mehr ab. Nach drei Siegen an den ersten drei Spieltagen stehen die Bayern nun zum ersten Mal in diesem Jahr an der Spitze der Bundesliga-Tabelle.

3. Bayern hat seit 2008 in Bremen nicht mehr verloren

Erstmals seit dem September 2008 konnten die Bremer im Januar wieder gegen die Bayern gewinnen. Mit 1:0 setzen sie sich dank eines Treffers von Mitchell Weiser in München durch. Im Weser-Stadion wartet Werder allerdings schon seit 16 Partien auf einen Dreier gegen den Rekordmeister. Letztmals gelang dies im Oktober 2006 mit einem 3:1-Sieg. Diego und Pierre Womé erzielten damals die Tore für die Bremer, die zudem von einem Eigentor des Brasilianers Lúcio profitierten.

4. Bayern-Stürmer Kane kommt schon auf 50 Scorer-Punkte

Am ersten Spieltag der vergangenen Saison gab Harry Kane in Bremen sein Debüt in der Bundesliga. Beim 4:0-Sieg der Münchner erzielte der Engländer ein Tor selbst und bereitete ein weiteres vor. Nach mittlerweile 35 Partien in der Bundesliga hat Kane mit 40 Treffern und zehn Assists bereits die Marke von 50 Scorer-Punkten geknackt. Den Rekord hielt bis dahin Uwe Seeler, der hierfür vor 60 Jahren 42 Partien benötigte.

5. Bayern-Coach Kompany konnte gegen Werder nie gewinnen

Seit dieser Saison ist Vincent Kompany der neue Trainer der Bayern. Der Belgier kennt die Bundesliga bereits aus seiner Zeit als Spieler beim Hamburger SV, doch an Bremen dürfte er keine allzu guten Erinnerungen haben. Mit dem HSV konnte er gegen Werder genauso wenig gewinnen wie zuvor mit dem RSC Anderlecht in der Champions League. In den fünf Partien ging er viermal als Verlierer vom Platz. Einmal, im September 2006, holte er mit den Hamburgern beim 1:1 zumindest einen Punkt.

