buten un binnen Klubs einig? Werder steht wohl kurz vor Transfer von Leipzigs Silva

Werder steht wohl kurz vor Transfer von Leipzigs Silva Stand: 02.02.2025 15:32 Uhr

Laut einem Bericht von "Sky" haben die Bremer mit RB Leipzig über eine Leihe von Mittelstürmer André Silva verhandelt. Mittlerweile sollen die Klubs sich sogar geeinigt haben.

Nach Informationen von "Sky" laufen zwischen Werder und RB Leipzig Gespräche. Ein Knackpunkt soll allerdings zunächst das Gehalt des 29-Jährigen gewesen sein, denn Silva verdient bei den Sachsen angeblich sieben Millionen Euro brutto pro Saison. Eine Summe, die deutlich über den Bremer Gehaltsgefüge liegt. Deshalb musste geschaut werden, welchen Anteil des Gehalts Werder bis zum Sommer übernehmen kann.

Wie Sky-Reporter Florian Plettenberg auf X verkündet, konnten die Klubs sich mittlerweile allerdings auf einen Deal einigen. So Soll Silva bis zum Sommer an die Bremer ausgeliehen werden. Eine Kaufoption erhalten die Bremer laut ihm nicht. Silva soll noch am Sonntag in Bremen ankommen.

Bei RB Leipzig besitzt Silva noch einen Vertrag bis 2026. Im Team von Coach Marco Rose spielt der 53-malige portugiesische Nationalspieler aber nahezu keine Rolle mehr. An Benjamin Sesko und Lois Openda kommt er im Sturmzentrum nicht vorbei. In dieser Bundesliga-Saison stand er noch kein einziges Mal in der Startelf. Sein Können hat Silva in der Bundesliga vor allem in der Saison 2020/21 bewiesen. Damals gelangen ihm für Eintracht Frankfurt in 32 Partien 28 Tore.

