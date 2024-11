buten un binnen Grün-Gold kontert – und steht souverän im Finale der Tanz-DM Stand: 09.11.2024 20:52 Uhr

Der Patzer zum Auftakt war offenbar der richtige Weckruf für die Bremer Lateinformation. Denn der Titelverteidiger zeigte in der Zwischenrunde ein anderes Gesicht.

Von Petra Philippsen

3.000 Zuschauer hatten sich zur Abendveranstaltung der Tanz-DM in der Halle in Ludwigsburg eingefunden und sie sahen in der Zwischenrunde einen Titelfavoriten, der den Kampf sichtlich angenommen hatte. Die Lateinformation des Bremer Grün-Gold-Clubs hatte am Nachmittag einen schwierigen Start in diese Meisterschaft gehabt und sich einen Patzer beim wichtigen Roundabout-Element geleistet.

Doch die Ansprache von Trainer Roberto Albanese und die fast vierstündige Pause bis zur nächsten Runde schien den Bremern gut getan zu haben, um sich zu sammeln und mit neuem Fokus wieder aufs Parkett zu gehen. Die Formation lieferte einen sehr guten Auftritt zur runderneuerten Choreografie "Freedom and Peace" ab, das gutierte auch Albanese sofort von seinem Trainerstuhl.

Buchholz im Finale – GGC-B-Team nicht

So sollte dem Finaleinzug nichts im Wege stehen, doch die vier Finalisten wurden erst nach der Zwischenrunde der Standardformationen bekannt gegeben. Daher musste sich auch die Konkurrenz zunächst etwas gedulden, bis klar war, dass neben den Bremern auch Blau-Weiss Buchholz, Residenz Ludwigsburg und Bietigheim im Finale tanzen würden.

Für das B-Team des Grün-Gold-Clubs reichte es bei der DM nicht zum Finaleinzug, doch die Formation von Trainer Angelo Adler hatte mit "Music is the key" zwei ordentliche Durchgänge in Ludwigsburg gezeigt. Residenz Ludwigsburg erhielt als Gastgeber dagegen wohl ein bisschen Wohlwollen der Wertungsrichter, denn in der Zwischenrunde hatte die Formation einen Sturz und einen Patzer beim "Stirring Pot" hingelegt. Im Finale dürfen nun keine Fehler mehr unterlaufen, das gilt auch für die Bremer. Doch Grün-Gold scheint bereit zu sein für Titel Nummer 19.

Lateinformtationen in der Zwischenrunde bei der DM 2024: Team Choreografie TSG Bietigheim A Heart and Soul Grün-Gold-Club Bremen A Freedom and Peace Blau-Weiss Buchholz A On the Floor TSC Residenz Ludwigsburg A The Power of Music Aus nach der Zwischenrunde: 1. TC Ludwigsburg A Mosaik Grün-Gold-Club Bremen B Music is the key Aus nach der Vorrunde: TSC Rot-Gold Casino Nürnberg A Back in Black TSG Badenia Weinheim A Avatar

Mehr zum Thema:

Dieses Thema im Programm:

buten un binnen mit Sportblitz, 10. November 2024, 19:30 Uhr