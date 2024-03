buten un binnen Fischtown Pinguins treffen im Play-off-Viertelfinale auf Ingolstadt Stand: 14.03.2024 23:25 Uhr

Der Gegner für die Bremerhaven steht nun fest: Trotz Führung setzten sich die Kölner Haie nicht durch – so starten die Pinguins am Sonntag gegen einen Lieblingsgegner.

Die Kölner Haie sind trotz Heimvorteil in den Vor-Play-offs der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) ausgeschieden. Das Team von Uwe Krupp verlor am Donnerstagabend das entscheidende Spiel der Best-of-three-Serie gegen den ERC Ingolstadt mit 2:4 (0:1, 1:2, 1:1) und gab damit in zwei Heimspielen in Folge die 1:0-Serienführung aus der Hand. Im Viertelfinale der DEL-Play-offs fordern die Ingolstädter nun die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven.

Wie bei der 2:3-Niederlage am Mittwoch schockte der Vizemeister die 12.610 Zuschauer in der Kölner Arena früh: Jan Nijenhuis traf nach 126 Sekunden zur Führung. Brady Austin gelang zwar Ausgleich (30.), allerdings stellten Phillip Krauß (32.) und Casey Bailey noch vor dem letzten Drittel auf 3:1 für die Gäste.

Pinguins gehen als Favorit ins Viertelfinale

Gregor MacLeod verkürzte (42.) und ließ die Kölner Fans hoffen. Doch ERC-Torhüter Michael Garteig verhinderte den Ausgleich in der emotionalen Schlussphase mehrfach. Brandon Kozun (60.) beendete die Haie-Saison mit einem Treffer ins leere Tor endgültig.

Das Viertelfinale der DEL-Play-offs gegen den Hauptrundensieger aus Bremerhaven startet am Sonntag 14 Uhr mit einem Heimspiel für die Pinguins. Und der Vorteil liegt beim Überrasschungsteam der Saison: Denn Ingolstadt hat nur eines der vier Duelle in der aktuellen Saison gegen die Pinguins gewonnen und geht als Außenseiter in die Best-of-seven-Serie.

Nach dem Viertelfinalauftakt in Bremerhaven muss das Team von Trainer Thomas Popiesch für das zweite Spiel am 20. März nach Ingolstadt reisen (19 Uhr). Die weiteren Spiele steigen in Bremerhaven am 22. März (19:30 Uhr) und wieder in Ingolstadt am 24. März (15 Uhr).

Mehr zu den Fischtown Pinguins:

Dieses Thema im Programm:

Sportblitz, 14. März 2024, 18:06 Uhr