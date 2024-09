buten un binnen Fischtown Pinguins starten mit Sieg in die neue Eishockey-Saison Stand: 20.09.2024 21:52 Uhr

Die Bremerhavener haben am Freitagabend in der Eisarena gegen die Grizzlys Wolfsburg gewonnen. Nach drei Dritteln stand es 4:1.

Zum Auftakt der neuen Saison in der Deutschen Eishockey-Liga haben die Fischtown Pinguins gegen die Grizzlys Wolfsburg gewonnen. Christian Wejse brachte die Bremerhavener in der 14. Minute in Führung. Zehn Minuten später gelang Julian Chrobot der Ausgleich für die Grizzlys. In der 38. Minute traf Bremerhavens Neuzugang Fabian Herrmann zum 2:1. Die weiteren Tore für die Pinguins schossen Miha Verlič in der 47. und Jan Urbas in der 58. Minute.

Ihr nächstes Spiel bestreiten die Fishtown Pinguins am Sonntag um 14 Uhr bei den Schwenningen Wild Wings.

