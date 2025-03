buten un binnen Eishockey-Siegesserie der Fischtown Pinguins in Straubing gerissen Stand: 02.03.2025 19:44 Uhr

Nach fünf Siegen in Folge setzte es für das Eishockey-Team aus Bremerhaven ein 3:4 gegen die Straubing Tigers nach Verlängerung. Ein Spiel wie eine Achterbahnfahrt.

Von Petra Philippsen

Der Kraftakt ist erst einmal geschafft. Die Fischtown Pinguins haben in den vergangenen acht Tagen fünf Eishockey-Spiele gestemmt – und die allesamt erfolgreich, bis auf die letzte Partie am Sonntag gegen die Straubing Tigers.

Die Mannschaft von Coach Alexander Sulzer unterlag mit 3:4 nach Verlängerung, nahm zumindest noch einen Punkt aus diesem wilden Spiel mit.

Pinguins liegen schnell mit 1:3 hinten

Die Pinguins hatten es sich gegen den Tabellensiebten aus Bayern selber schwer gemacht. Nach sechs Minuten langen die Bremerhavener bereits mit 0:2 hinten durch Justin Scott (3. Minute) und Mike Connolly (6. Minute). Dass Cedric Schiemenz in der 9. Minute den 1:2-Anschlusstreffer erzielte, sorgte jedoch noch nicht für den Umschwung bei den Pinguins. Mehr noch, sie verschwanden nach dem Tor von Josh Melnick (18. Minute) mit einem 1:3-Rückstand in die Drittelpause.

Die Kabinenansprache schien gefruchtet zu haben, denn im zweiten Drittel stürmten die Pinguins zur Aufholjagd. Erst traf Nicholas Jensen (31. Minute) zum 2:3, dann besorgte Kapitän Jan Urbas fünf Minuten später den Ausgleich. Wie in einer Achterbahnfahrt war die Partie hin und her gewogt, es ging in die Verlängerung. Und da gelang wieder Straubing durch Scott der unhaltbare Lucky Punch (63. Minute) und der zweite Punkt. Die Pinguins stehen zwei Spiele vor Ende der Hauptrunde auf dem dritten Platz und dürften den kleinen Dämpfer am Sonntag verschmerzen können.

