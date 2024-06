buten un binnen Eisbären Bremerhaven verlieren ihren Basketball-Kapitän Stand: 06.06.2024 11:48 Uhr

Der Zweitliga-Klub von der Nordsee hat sich zwar ein 20-jähriges Basketball-Talent sichern können, doch der Abgang von Robert Oehle wird die Eisbären spürbar treffen.

Von Petra Philippsen

Bei den Eisbären Bremerhaven geht der personelle Umbruch weiter. Dabei gibt es mehrere Abgänge, die das Basketball-Team wie auch die Fans gleichermaßen schmerzen werden: Mit Robert Oehle verlieren die Bremerhavener ihren Center und zuletzt auch Kapitän, der in den vergangenen drei Spielzeiten durchschnittlich elf Punkte und 6,8 Rebounds pro Spiel beisteuerte.

Oehle war in 98 Partien ein wichtiger Pfeiler im Zweitligateam, der 36-Jährige will sich sportlich jedoch neu orientieren. Vermutet wird, dass der 2,09 Meter große Routinier zu den Artland Dragons nach Quakenbrück zurückkehren wird. Oehle bedankte sich in einer Vereinsmitteilung "für eine super Zeit und viele neue Freundschaften".

Coach Esterkamp holt Talent nach Bremerhaven

Peter Hemschemeier spielte unter Eisbären-Coach Steven Esterkamp in Paderborn und zuletzt bei Erstligist Göttingen.

Auch der Abgang von Dreierspezialist Matt Frierson wird besonders den Fans wehtun, der US-Amerikaner war in seinen zwei Jahren bei den Eisbären zum Publikumsliebling avanciert. Der 27-Jährige wechselt in die BNXT-League, die belgische und niederländische Basketball-Liga, zu den Basket Leeuwarden.

Mit dem 20-jährigen Peter Hemschemeier haben die Bremerhavener dagegen ein großes Spielmacher-Talent verpflichtet, das bereits mit 16 Jahren sein Profi-Debüt gab. Der neue Eisbären-Coach Steven Esterkamp war in der gemeinsamen Zeit in Paderborn Hemschemeiers Förderer. Esterkamp ist froh, dass der U18-Nationalspieler seinen Vertrag bei Erstligist Göttingen auflösen konnte, um in Bremerhaven wieder gemeinsam zu arbeiten.

Peter ist ein unglaublich großes Talent, bringt eine sehr kreative Spielweise mit und kann auf mehreren Positionen spielen. Sein Spiel wird sich hier noch einmal weiterentwickeln und ich bin mir sicher, dass er mit uns große Schritte in die richtige Richtung machen wird.

(Eisbären-Coach Steven Esterkamp)

Hemschemeier ist neben Vereinsikone Adrian Breitlauch erst der zweite Profi, der im Eisbären-Kader für die neue Zweitliga-Saison feststeht.

Mehr zum Basketball:

Dieses Thema im Programm:

Bremen Eins, Rundschau, 6. Juni 2024, 12 Uhr