buten un binnen Doppelpack und viel Lob: Bei Werders Grüll ist der Knoten geplatzt

Marco Grüll tat sich zunächst schwer bei Werder. Doch mit seinem starken Auftritt gegen Union Berlin hat der Österreicher demonstriert, dass er nun angekommen ist.

Von Petra Philippsen

Nach einer Viertelstunde stand es im Weser-Stadion fest: Werder hat einen neuen Torjäger – Marco Grüll. Bisher hatte sich der 26-jährige Österreicher in Bremen noch nicht groß in den Vordergrund spielen können. Das änderte sich am Samstag nun schlagartig.

Grüll ebnete Werder mit seinem Doppelpack in der 13. und 17. Minute den Weg zum 4:1-Sieg gegen Union Berlin. Und nach den anfänglichen Schwierigkeiten scheint der Stürmer bei Werder nun richtig angekommen zu sein. Und demonstrierte, warum ihn der Verein im Sommer unbedingt haben wollte.

Marco ist schon seit vielen Wochen in einer guten Verfassung. Er ist ein Spieler, der uns extrem viel gibt über seine Intensität, seine Laufbereitschaft, seine Arbeitshaltung. Er reißt aber auch Lücken für Mitspieler, wo er vielleicht manchmal gar nicht selber so gut aussieht.

(Werder-Trainer Ole Werner)

Grüll trifft sogar per Kopf

Bislang hatte Grüll nur beim Auswärtssieg in Wolfsburg für Werder in der Bundesliga getroffen. Nun gelang ihm endlich auch ein Treffer vor eigenem Publikum – und das auch noch per Kopf.

"Dass ich mit dem Kopf treffe, kommt nicht so oft vor – deswegen war die Flanke schon sehr gut", sagte der Nationalspieler schmunzelnd über die Vorlage seines Landsmanns Romano Schmid. Kurze Zeit später legte Grüll den nächsten Treffer nach. Auch er könnte daher gut auf eine Winterpause verzichten.

Auf einmal Stammspieler

Durch die Ausfälle der Offensivkräfte Justin Njinmah und Keke Topp ist Grüll momentan Stammspieler und der starke Auftritt gegen Berlin könnte sein Durchbruch bei Werder gewesen sein.

Es war ein Schritt, der seine Zeit gebraucht hat. Aber jetzt fühle ich mich immer besser. Es ist ein anderer Fußball hier. Da habe ich mich verbessert. Ich bin ballsicherer. Mir unterlaufen weniger Fehler.

(Werder-Torschütze Marco Grüll)

