Voting DFB-Team, Füllkrug, Stimmung: Wie blicken Sie auf die EM? Stand: 27.06.2024 11:26 Uhr

Wie weit kommt Deutschland? Gehört der Ex-Bremer Niclas Füllkrug in die Startelf? Und sind Sie überhaupt im EM-Fieber? Sagen Sie uns Ihre Meinung.

Die Erleichterung in Fußball-Deutschland ist aktuell erst einmal groß. Nachdem das DFB-Team bei der WM 2018 und der WM 2022 schon in der Vorrunde ausschied und bei der EM vor drei Jahren bereits im Achtelfinale die Segel strich, hat die Gruppenphase Mut gemacht: Gegen Schottland (5:1) und Ungarn (2:0) gab es souveräne Siege, gegen die Schweiz konnte beim 1:1 durch ein Tor von Niclas Füllkrug in der Nachspielzeit immerhin noch ein Unentschieden gerettet werden. Weiter geht es am Samstag (21 Uhr) im Achtelfinale gegen Dänemark.

Das deutsche Team gehört bei der Heim-EM zumindest zum Kreis der Mitfavoriten. Auch bei Ihnen? Vor dem Beginn der K.o.-Phase möchten wir wissen, was Sie dem DFB-Team zutrauen, ob Niclas Füllkrug eine neue Rolle erhalten sollte und ob Sie ein Public Viewing vermissen.

Dieses Thema im Programm:

Sportblitz, 27. Juni 2024, 18:06 Uhr