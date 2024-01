buten un binnen Bremer Sixdays sollen auch 2025 stattfinden – aber wieder über 4 Tage Stand: 16.01.2024 17:49 Uhr

Die Veranstalter sind von der Wiederauflage der Sixdays "wirklich begeistert". Aus finanziellen Gründen will man am neuen Konzept über vier Tage festhalten.

Nach dem Finale war Theo Reinhardt einfach nur glücklich. In der vergangenen Woche konnte er gemeinsam mit Roger Kluge den EM-Titel gewinnen. Am Montag war das Berliner Duo nun auch bei den Bremer Sixdays erfolgreich und belegte den ersten Platz. Für Reinhardt war es bereits der zweite Sieg bei den Sixdays, nachdem er 2018 schon einmal mit Kenny De Ketele ganz oben auf dem Treppchen stand. Der 33-Jährige freute sich im Anschluss jedoch nicht nur über seinen Triumph, sondern auch über die Stimmung in der Bremer Stadthalle.

Bremen hat einfach so ein besonderes Flair. Ich komme super gerne hierher, fühle mich irgendwie fast zu Hause hier. Das macht einen Riesenspaß auf der Bahn zu fahren. Das beflügelt einen als deutschen Rennfahrer. Es ist einfach schön, dass es wieder zurück ist.

Erstmals seit 2020 fanden die Sixdays in diesem Jahr wieder statt. Allerdings in abgespeckter Variante über vier Tage. Die Ausgabe war auch eine Art Testballon. Gespannt wurde verfolgt, wie die Veranstaltung nach der langen Pause angenommen wird. Schon vor dem Finale am Montag hoben die Organisatoren den Daumen und kündigten an, die Sixdays auch 2025 wieder stattfinden lassen zu wollen.

"Ich bin wirklich begeistert", erklärte Erik Weispfennig, Sportlicher Leiter und Geschäftsführer der Sixdays, im Gespräch mit buten un binnen. "Wir wussten, dass der Vorverkauf sehr gut war. Auch im Hospitality-Bereich war der Verkauf sehr gut." Vor allem freute ihn die tolle Atmosphäre in der Stadthalle, insbesondere am Samstag. Diese beeindruckt auch die Fahrer und Fahrerinnen. "Für uns als Rennfahrer sind das super gute News", sagte Reinhardt zur Nachricht, dass es die Sixdaxs auch 2025 geben wird. "Wir kommen immer sehr, sehr gerne hierher und freuen uns jetzt schon auf das nächste Jahr."

Theo Reinhardt und Roger Kluge (hier gemeinsam mit Vanessa Mai) haben die Bremer Sixdays 2024 gewonnen.

Für seinen Teamkollegen Kluge war es die erste Teilnahme bei den Sixdays. Er hofft, dass die Veranstaltung im kommenden Jahr, wie der Name suggeriert, eventuell sogar wieder über sechs Tage stattfinden wird. Doch die Lage für Sechs-Tage-Rennen ist schwierig. In Berlin findet der Wettbewerb in diesem Jahr gar nur noch über zwei Tage, nämlich am 26. und 27. Januar, statt.

Der Donnerstag und der Dienstag lohnen sich nicht

Kluges Wunsch wird daher wohl nicht in Erfüllung gehen. In Bremen soll an den vier Tagen festgehalten werden. "Das wird unser Konzept für die Zukunft sein", bestätigte Weispfennig. Vom 10. bis zum 13. Januar, also erneut vom Freitag bis zum Montag, werden die Sixdays 2025 stattfinden.

Man hat gemerkt, dass in der Vergangenheit der Donnerstag und der Dienstag schwere Tage sind.

Vor allem die Firmen, so Weispfennig, könnten nicht mehr über sechs Tage vor Ort sein. Die Version über vier Tage ist für ihn daher gewissermaßen alternativlos. "Die Zeit ändert sich. Und wir müssen mit unserer Veranstaltung auch mit der Zeit gehen."

Bremer Sixdays – mehr als nur Party?

Vollauf zufrieden mit dem Verlauf der Sixdays ist auch Ingo Gösling. Der Geschäftsführer der städtischen M3B GmbH ist für die Bremer Stadthalle zuständig. "Wir haben unsere Ziele erreicht", berichtete er, wenngleich er mit Blick auf die Finanzen auf keine exakten Summen eingehen wollte.

Für viele Bremer sind die Sixdays vor allem ein Party-Hotspot. Eröffnet wurde die Veranstaltung dieses Mal mit dem Startschuss am Freitag von Schlagerstar Vanessa Mai. Am Montag trat nach dem Finale mit Ben Zucker ein weiterer Schlagerstar auf.

Für Ingo Gösling steht bei den Bremer Sixdays nicht das Feiern, sondern der Sport im Vordergrund.

Gösling möchte die Sixdays aber nicht allein aufs Feiern reduzieren. "Wir haben natürlich auch den Partybereich. Bei vielen Bremern ist drin, dass das das wichtigste ist. Nein, ist es nicht", betonte er. "Das wichtigste ist tatsächlich der Sport. Das muss man auch mal respektieren. Was die Fahrerinnen und Fahrer leisten, ist der Wahnsinn."

