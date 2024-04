buten un binnen Bremer Schwimmstar Wellbrock ist Deutscher Meister über 1.500 Meter Stand: 28.04.2024 17:26 Uhr

Nach dem Rückschlag über 800 Meter hat sich der gebürtige Bremer Florian Wellbrock bei der Schwimm-DM in Berlin über die 1.500-Meter-Strecke steigern können.

Olympiasieger Florian Wellbrock geht mit gemischten Gefühlen in die heiße Vorbereitungsphase auf die Olympischen Spiele in Paris. Denn bei der Schwimm-DM in Berlin hatte der gebürtige Bremer über die 800 Meter die Olympia-Qualifikation verpasst. Am Sonntag überraschte sich Wellbrock über die 1.500 Meter selbst mit einer deutlichen Leistungssteigerung.

Wellbrock gewann das Rennen überlegen mit der zweitbesten Zeit des Jahres in 14:42,28 Minuten über 1.500 Meter Freistil und holte sich den Titel des Deutschen Meisters. Die Qualifikation für Paris hatte er über diese Strecke bereits bei der WM in Doha geschafft.

Ich bin doch sehr positiv überrascht. Gerade nach meinen beiden Rennen über 400 und 800 Meter war es doch deutlich schneller, als ich dachte. Das war nochmal ein Tickchen schneller als bei der WM. Damit hatte ich nicht gerechnet, daher tat das schon sehr gut.

(Schwimmstar Florian Wellbrock)

Für Wellbrock bleibt es in Paris vorerst bei zwei Starts, er ist über 10 Kilometer im Freiwasser und über die 1.500 Meter im Becken dabei. Der 26-Jährige hofft auch bei diesen Spielen trotz der durchwachsenen Vorbereitung wieder auf Medaillen.

