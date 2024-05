buten un binnen "Flankengott" Weiser und 4 weitere Fakten vor Werders Spiel in Leipzig Stand: 11.05.2024 08:59 Uhr

Bei der Partie gegen RB Leipzig (15:30 Uhr) müssen die Bremer vor allem auf Benjamin Sesko aufpassen. Gefahr droht für Werder zudem bei Kontern der Sachsen.

1. Mit Gulasci ist Leipzig in dieser Bundesliga-Saison noch ungeschlagen

Nach seinem Kreuzbandriss hat sich Keeper Peter Gulasci im Februar seinen Stammplatz zurückerobert. Zwölf Partien hat er seitdem in der Bundesliga bestritten. Keine einzige davon haben die Leipziger verloren.

2. Weisers Flanken sorgen stets für Torgefahr

Bereits zehn Tore haben die Bremer in dieser Saison schon nach Flanken erzielt. Das ist der Bestwert der Bundesliga. Fast genauso stark sind die Leipziger, die schon neunmal nach Flanken erfolgreich waren. Mit diesen konnte David Raum schon sechs Assists in dieser Saison liefern. Aber auch Werder hat einen "Flankengott" in seinen Reihen, denn Mitchell Weisers Flanken sorgten in dieser Saison schon für fünf Tore.

3. Ducksch überragt bei Werder

Marvin Ducksch wurde von den Bremer Fans in den vergangenen Monaten häufig kritisiert. Die Zahlen belegen jedoch, wie wichtig der Stürmer für Werder ist. Zwölf Tore hat er selbst erzielt in dieser Saison, sieben weitere vorbereitet. Auch beim 2:2 gegen Borussia Mönchengladbach lieferte er am vergangenen Wochenende einen Assist.

4. Sesko ist aktuell kaum zu stoppen

Besonders achten müssen die Bremer auf Leipzigs Benjamin Sesko. Der Slowene hat zuletzt in fünf Bundesliga-Spielen in Serie mindestens ein Tor erzielt.

5. Werder ist bei Kontern anfällig

Bereits zehn Gegentore kassierten die Bremer in dieser Saison nach gegnerischen Kontern. Die Leipziger wiederum trafen nach eigenen Kontern schon 13-mal in dieser Saison.

