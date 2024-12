buten un binnen Bremer Grün-Gold-Club mit starkem Auftakt bei der Tanz-WM Stand: 07.12.2024 17:14 Uhr

Im Training hatte manches noch nicht gepasst bei der Bremer Lateinformation. Doch der Titelverteidiger ist mit einer Ansage an die Konkurrenz ins WM-Turnier gestartet.

Von Petra Philippsen

Auf den Punkt da sein – das hatte Grün-Gold-Trainer Roberto Albanese unter der Woche in den letzten Trainingseinheiten seiner Lateinformation vor der WM zu oft gefehlt. Vieles passte in den Durchgängen noch nicht zusammen, zu viele Unsicherheiten störten das Gesamtbild.

Und so machte Albanese ordentlich Druck und forderte von seinem Team: "Wir müssen sehr souverän auftreten und in allen drei Durchgängen eine sehr, sehr gute Leistung bringen."

Grün-Gold startet selbstbewusst und fehlerfrei

Die Ansage fruchtete. Denn am Samstagnachmittag, im Multiversum Schwechat in Wien, da war seine Mannschaft da. Auf den Punkt, von Anfang an. Die Bremer Lateinformation trat auf, wie es ein amtierender Weltmeister tut, der seinen Titel verteidigen will: selbstbewusst und fehlerfrei.

Am Mittag hatte bereits die Stellprobe schon deutlich besser geklappt als noch bei der Deutschen Meisterschaft vor vier Wochen. Nun scheint sich die Mannschaft an diesem wichtigen Turniertag endgültig gefunden zu haben und tanzte die runderneuerte Choreografie "Freedom and Peace" als mitreißenden Durchgang in der Vorrunde. Und auch die WM-Debütanten der Bremer haben ihre Nerven offenbar gut im Griff.

Was macht die Konkurrenz?

Der erste Auftritt bei der Weltmeisterschaft war eine echte Ansage der Bremer an die Konkurrenz.

Doch der Vizeweltmeister Zwölfaxing hat als Gastgeber natürlich den Heimvorteil im Rücken, und bei der Formation Moon Dance aus der Mongolei muss sich noch zeigen, wie die neue Choreografie "Latin Roots" bei den Wertungsrichtern ankommt – doch Grün-Gold hat zumindest selbstbewusst vorgemacht: Wer den WM-Titel will, der muss erst an uns vorbei.

Folgende Lateinformationen treten bei der WM an: # Team Land Choreografie 1 Grün-Gold-Club Bremen Deutschland Freedom and Peace 2 Blau-Weiss Buchholz Deutschland On the Floor 3 HSV Zwölfaxing Österreich Momentum 4 Union Perchtoldsdorf Österreich One Millions Reasons 4 Love 5 Fever Dance Company Preston Großbritannien The Moulin Rouge 6 XS Latin Cambridge A Team Großbritannien Anthem 7 Star Dance Mongolei The Spirit of Mongolia 8 Moon Dance Mongolei Latin Roots 9 Double V Niederlande Galvanize 10 DSV Dance Impression Niederlande Survivor 11 Adagio Ukraine Silent Scream 12 Vracar Formation Team Serbien Because of you

