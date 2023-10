buten un binnen Bremer Behrens erstmals für die Nationalmannschaft nominiert Stand: 06.10.2023 10:27 Uhr

Der gebürtige Bremer Kevin Behrens wird mit der DFB-Elf die Reise in die USA antreten. Nationalcoach Julian Nagelsmann hat den Stürmer von Union Berlin ins Aufgebot aufgenommen.

Bei den ersten Länderspielen der DFB-Elf unter dem neuen Nationaltrainer Julian Nagelsmann wird auch Kevin Behrens dabei sein. Der in Bremen geborene und aufgewachsene Stürmer hat eine Nominierung für die Partien gegen die USA (14. Oktober, 21 Uhr in Hartford) und Mexiko (18. Oktober, 2 Uhr, in Philadelphia) erhalten. In der bisherigen Saison konnte der 32-Jährige mit vier Treffern in sechs Bundesliga-Spielen auf sich aufmerksam machen.

Behrens hat in der Jugend einst für den ATS Buntentor, den SC Weyhe und für Werder Bremen gespielt. Bei Werder kam er im Anschluss seinerzeit jedoch nur in der dritten Mannschaft zum Einsatz. Über die Stationen SV Wilhelmshaven, Hannover 96 II, Alemannia Aachen, Rot-Weiss Essen, 1. FC Saarbrücken und SV Sandhausen hat er es durch den Wechsel nach Berlin 2021 bis in die Bundesliga geschafft – und nun sogar in die Nationalmannschaft.

Dieses Thema im Programm:

Bremen Eins, Rundschau, 12 Uhr, 6. Oktober 2023, 12 Uhr