buten un binnen Bleibt Schmid ein Bremer? Für Werder ist es eine Frage des Geldes

Romano Schmid bestach bei den Bremern am Samstagabend erneut durch seine Torgefahr. Nach der Saison könnte er womöglich den nächsten Schritt in seiner Karriere machen.

Von Karsten Lübben

Romano Schmid war am Samstagabend beim 2:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt gleich an beiden Treffern beteiligt. Das 1:0 von Oliver Burke bereitete er per Eckball vor (27.). Das 2:0 erzielte er in der 84. Minute selbst.

"Niklas Schmidt hat mir vor dem Spiel geschrieben, dass ich heute ein Tor und eine Vorlage mache", verriet Schmid am Samstagabend. Die Prognose des Ex-Werder-Spielers, der seit Sommer 2023 für den FC Toulouse aufläuft und momentan aufgrund eines Kreuzbandrisses ausfällt, traf ein.

Schmid will nur einen Schritt "nach vorne" machen

Das Tor gegen die Frankfurter war für den Österreicher bereits der dritte Treffer in den vergangenen vier Partien. "Ich arbeite einfach daran, dass ich zu vielen möglichen Chancen komme", erklärte Schmid, der mittlerweile auch häufiger anstelle von Marvin Ducksch die Standards übernehmen darf.

Mit seinen starken Auftritten weckt Schmid indes natürlich auch Begehrlichkeiten. Will Werder im Sommer eine hohe Ablösesumme generieren, ist der 25-Jährige hierfür der erste Kandidat. "Das Thema wird immer groß gemacht", sagte Schmid zu den Gerüchten über einen bevorstehenden Abgang. "Bei mir ist es noch kein großes Thema. Auch noch kein kleines Thema." Gleichwohl könnte es im Sommer ein großes Thema werden.

Man muss sich dann immer überlegen, ob es überhaupt Sinn macht. Ein Schritt zur Seite wäre nichts für mich. Wenn, dann muss es nach vorne gehen. Aber Fakt ist: Ich bin gerne hier und habe Vertrag. Ich glaube, dass die Werder-Bosse auch sehr froh sind, wenn ich hier bleibe.

(Romano Schmid)

Spielt Schmid nur noch sechs Mal für Werder?

Ein Schmid-Abgang würde Werders Offensive schwächen. "Wir würden uns natürlich freuen, wenn er bleibt", betonte der Sportliche Leiter Peter Niemeyer.

Es gibt trotzdem, und daraus haben wir auch nie einen Hehl gemacht, irgendwo bei jedem Spieler auch einen Preis.

(Werders Sportlicher Leiter Peter Niemeyer)

Klar ist noch nicht, ob Schmid lediglich noch in den sechs ausstehenden Bundesliga-Partien in dieser Saison oder womöglich auch noch darüber hinaus das Werder-Trikot trägt. Letztlich wird es somit davon abhängen, ob ein Angebot reinkommt, das für Schmid der anvisierte Schritt "nach vorne" und zugleich finanziell interessant für Werder ist. "Wenn es so weit ist, dann beschäftigen wir uns damit", so Niemeyer. "Aber aktuell sehe ich keinen Grund, darüber nachzudenken."

