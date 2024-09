buten un binnen 9 Neue für Werders Fußballerinnen zum Saisonstart Stand: 01.09.2024 19:52 Uhr

Am Montagabend um 18 Uhr starten die Bremerinnen in Wolfsburg in die neue Bundesligasaison. Es gibt viele neue Gesichter, Trainer Thomas Horsch sieht den Umbruch positiv.

Von Petra Philippsen

Endlich ist sie vorbei, die lange Zeit der Sommervorbereitung. Das ewige Allerlei aus Training, Testspielen, Fitness-Schuften, wieder Training ist am Montagabend um 18 Uhr erst einmal unterbrochen, denn es ist wieder Wettkampfzeit für Werders Fußballerinnen.

Positiv ist, dass wir alle keinen Bock mehr auf Vorbereitung haben. Alle sind heiß darauf, endlich in den echten Wettkampf zu kommen. Daher ist es fast egal, gegen wen wir jetzt spielen.

(Werder-Trainer Thomas Horsch bei buten un binnen)

Mit der Partie gegen Vizemeister und Pokalsieger Wolfsburg geht es für die Mannschaft von Thomas Horsch wieder los in der Bundesliga – und das gleich mit neun neuen Spielerinnen. Dazu haben acht Werder verlassen.

Umbruch bei den Werderanerinnen

"Der Umbruch war gewollt, aber natürlich hätten wir gerne ein, zwei von unseren Leistungsträgerinnen behalten", erklärte Horsch bei buten un binnen: "Insbesondere Nina Lührßen hätten wir gerne weiter dabei gehabt. Aber durch den Umbruch haben wir die Qualität des Kaders noch einmal steigern können in der Breite."

Das Mittelfeld stabilisieren, die Torquote erhöhen und die engen Spiele gewinnen, das soll die Werderanerinnen wieder einen Schritt weiter nach vorne bringen. In den drei Jahren, in denen Horsch das Team leitet, hat es sich jedes Jahr in der Tabelle gesteigert. Neunter, Achter, Siebter – und diese Saison Sechster?

"Wir wollen eine sehr gute Saison spielen"

"Wenn Fußball so einfach wäre, könnte man das vielleicht so rechnen", meinte Horsch mit einem Augenzwinkern, "unser Ziel ist, dass wir uns stabilisieren wollen. Wir wollen eine sehr gute Saison spielen und ich bin guter Dinge, dass wir das schaffen."

Die vielen neuen Gesichter bei Werder haben sich schon gut integriert, dabei lief Werders Vorbereitung alles andere als reibungslos. Zeitweise waren zehn Spielerinnen gleichzeitig verletzt. Anführerin Lina Hausicke fehlt nach ihrem Kreuzbandriss in der vergangenen Saison weiterhin. So müssen andere gegen die starken Wolfsburgerinnen vorangehen.

Am 12. Oktober im Weser-Stadion

Rekordspielerin Michelle Ulbrich will sich jedenfalls nicht entmutigen lassen: "Ich glaube, es hätte schwerer kaum kommen können. Das wird eine Mammutaufgabe in Wolfsburg. Aber wir haben schon gezeigt, dass wir dort bestehen können. Wenn wir noch das Quäntchen Glück haben, ist auf jeden Fall noch etwas drin."

Vielleicht kann Larissa Mühlhaus, eine der vielen Neuen, ja schon direkt Tore beisteuern. Mit 20 Treffen war sie die Torschützenkönigin der 2. Liga. Nun soll auch sie Werder nach vorne bringen. Und auf ein Saison-Highlight freuen sich die Bremerinnen schon lange: Am 12. Oktober spielen sie im Weser-Stadion gegen Bayer Leverkusen. Kein Wunder, dass sie heiß darauf sind, dass es endlich wieder losgeht.

Werders 9 Neuzugänge:

Tor: Johanna Wende (1. FC Saarbrücken), Diede Lemey (Fortuna Sittard)

Abwehr: Caroline Siems (Bayer Leverkusen), Lara Schmidt (1. FC Nürnberg)

Mittelfeld: Amira Arfaoui (1. FC Nürnberg), Sharon Beck (1. FC Köln)

Angriff: Larissa Mühlhaus (Hamburger SV), Emöke Papai (Grasshopper Zürich), Verena Wieder (Bayer Leverkusen)

Werders 8 Abgänge:

Christin Meyer (Hamburger SV), Hannah Etzold (1. FC Nürnberg), Guro Pettersen (SF Damaiense), Emilie Bernhardt (Turbine Potsdam), Nina Lührßen (Eintracht Frankfurt), Mathilde Janzen (Kristianstads DFF), Michelle Weiß und Chiara Hahn (beide TSG Hoffenheim)

