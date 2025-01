buten un binnen 7 Mal Platz 1: Grün-Gold startet weltmeisterlich in Tanz-Bundesliga Stand: 11.01.2025 23:25 Uhr

Der Bundesliga-Auftakt ist der Bremer Lateinformation bestens geglückt. Beim ersten von fünf Turnieren kam auch Hauptkonkurrent Buchholz nicht an Grün-Gold heran.

Von Petra Philippsen

Die Spannung in der Buchholzer Sporthalle löste sich gleich am Anfang. Denn die sieben Wertungsrichter auf dem Parkett, die am Samstagabend die Platzierungen der fünf Finalformationen anzeigten, begannen direkt mit den Gastgebern Blau-Weiss Buchholz. Sie waren bei diesem Bundesliga-Auftakt der stärkste Konkurrent des Bremer Grün-Gold-Clubs gewesen. Konnten sie dem Weltmeister gefährlich werden?

Die Buchholzer konnten es nicht. Sieben Mal hielten die Wertungsrichter den zweiten Platz für Buchholz hoch und so war bereits klar, dass die Bremer Lateinformation alle sieben Einsen erhalten würde. Und so kam es auch.

"Nächstes Mal noch besser"

Die Tänzerinnen und Tänzer lagen sich am Rande des Parketts überglücklich in den Armen. Das Team von Uta und Roberto Albanese hatte vier Wochen nach dem Sieg bei der WM auch in der Bundesliga weltmeisterlich abgeliefert.

Mit der Wertung waren wir sehr zufrieden. Ein paar kleine Macken waren im Finale noch drin. Aber das erste Turnier kommt nach der Pause immer extrem früh. Jetzt sind wir dann richtig im Training und beim nächsten Mal wird es noch besser.

(GGC-Trainerin Uta Albanese bei buten un binnen)

Kleine Macken ohne Folgen

Der Bremer Grün-Gold-Club zeigt seine Choreografie "Freedom and Peace" auch noch in dieser Bundesliga-Saison.

Die Konkurrenz dürfte das als Ansage verstanden haben, denn die "kleinen Macken", die Grün-Gold selbstkritisch monierte, waren so minimal, dass sie bei der Wertung nicht ins Gewicht fielen. Dabei war Trainer Roberto Albanese schon zum Trainingsstart am 2. Januar sehr zufrieden mit dem Stand seiner Formation gewesen, die in der kurzen Pause die Form von der WM eigentlich konserviert hatte.

Beim Start in Buchholz ruckelte es beim Bremer Team dann doch ein bisschen, aber immer noch auf weltmeisterlichem Niveau. Grün-Gold zeigte in beiden Durchgängen nahezu fehlerfreie Leistungen mit seiner Choreografie "Freedom and Peace", die nicht nur durch rasante Bildwechsel, sondern auch durch jede Menge Höchstschwierigkeiten besticht.

B-Team des Grün-Gold-Clubs wird 5.

Das B-Team des Bremer Grün-Gold-Clubs tanzt die Choreografie "Music is the key" und wurde in Buchholz Fünfter.

Und für diese mitreißenden Auftritte wurden die Bremer auch von den Tanzsportfans in der Buchholzer Halle begeistert gefeiert. Dass diese natürlich gerne ihre eigene Lateinformation vorne gesehen hätten, tat der guten Stimmung im Publikum jedoch keinen Abbruch. Die Formation von Franziska Becker hatte "On the Floor" ebenfalls gut durchgetanzt, doch an das Level von Grün-Gold kam sie an diesem Abend nicht heran.

Von den acht Formationen waren am Samstag fünf ins sogenannte Große Finale gekommen – darunter auch das B-Team des Grün-Gold-Clubs. Für die Mannschaft von Trainer Angelo Adler ist der Klassenerhalt das anvisierte Ziel und diesem ist sie mit einem sehr schwungvollen Auftritt mit "Music is the key" und einem sehr guten fünften Platz einen großen Schritt näher gekommen. Für das A-Team geht es in der Bundesliga dagegen vor allem darum, das nächste WM-Ticket zu lösen. Auch dafür sieht es nach dem souveränen Auftakt ziemlich gut aus.

Ergebnis 1. Bundesliga-Turnier der Lateinformationen Saison 2025: Platz Mannschaft Choreografie Wertung 1. Grün-Gold-Club Bremen A Freedom and Peace 1 1 1 1 1 1 1 2. Blau-Weiss Buchholz A On the Floor 2 2 2 2 2 2 2 3. TSG Bietigheim A Heart and Soul 3 3 3 3 4 3 3 4. TSC Residenz Ludwigsburg A The Power of Music 4 4 4 5 3 4 5 5. Grün-Gold-Club Bremen B Music is the key 5 5 5 4 5 5 4 Kleines Finale: 6. 1. TC Ludwigsburg A Mosaik 2 1 1 1 1 1 2 7- TSC Rot-Gold Casino Nürnberg A Back in Black 1 2 3 2 3 2 1 8. TSG Badenia Weinheim A Avatar 3 3 2 3 2 3 3

Die Bundesliga-Termine der Lateinformationen: Turniertag Termin Ort 1. 11. Januar 2025, 19 Uhr Buchholz 2. 25. Januar 2025, 19 Uhr Bremerhaven 3. 8. Februar 2025, 19 Uhr Bremen 4. 22. Februar 2025, 19 Uhr Bochum 5. 8. März 2025, 19 Uhr Bietigheim

