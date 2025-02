buten un binnen 5:1-Sieg gegen Frankfurt: Fischtown Pinguins brechen Mini-Negativlauf Stand: 21.02.2025 21:33 Uhr

Nach zwei Niederlagen in Folge – trotz Führung – hat das Eishockey-Team aus Bremerhaven am Freitag gegen die Löwen Frankfurt seinen Vorsprung nicht mehr verspielt.

Von Petra Philippsen

So ganz sicher waren sich die Anhänger der Fischtown Pinguins am Freitagabend wohl nicht, obwohl am Ende des zweiten Drittels das Ergebnis von 5:1 auf der Anzeigetafel an der Hallendecke der Eisarena Bremerhaven aufleuchtete.

Denn in den vergangenen beiden DEL-Partien hatten die Pinguins auch geführt – gegen Wolfsburg sogar mit 5:2 – und beide Male gingen die Bremerhavener noch als Verlierer vom Eis. Doch dieses Mal brachte das Team von Trainer Alexander Sulzer den Sieg über die Zeit.

Pinguins knicken nicht mehr ein

Bereits nach vier Minuten hatte Nicholas Jensen Bremerhaven mit 1:0 in Führung gebracht, obwohl er kurz zuvor einen harten Check gegen den Kopf bekommen hatte. Im zweiten Drittel legte Nino Kinder das 2:0 nach (23. Minute), Markus Vikingstad erzielte das 3:0 (25. Minute) und Phillip Bruggisser das 4:0 (29. Minute). Als Max Görtz dann auch noch auf 5:0 erhöhte (34. Minute), schien die kleine Vorsprungs-Krise der Pinguins längst vergessen.

Bis Dominik Bokk plötzlich den 1:5-Anschlusstreffer (36. Minute) nachlegte. Doch die Bremerhavener Defensive blieb an diesem Abend stabil und knickte nicht mehr ein gegen den Tabellenelften aus Frankfurt. Am Sonntagabend um 19:15 Uhr geht der straffe Terminplan für die Fischtown Pinguins mit dem Auswärtsspiel in Iserlohn direkt weiter.

Mehr zum Eishockey:

Dieses Thema im Programm:

Bremen Eins, Nachrichten, 21. Februar 2025, 22 Uhr