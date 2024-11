buten un binnen 5 Dinge, die Sie zur Tanz-DM wissen sollten Stand: 08.11.2024 12:30 Uhr

Wer macht Bremens Grün-Gold-Club den 19. Titel in der Lateinformation streitig? Wer tanzt mit, wer fehlt? Wann geht es los? Wir bringen Sie schon mal in Tanzstimmung.

Von Petra Philippsen

1. 16 Teams, ein Ziel – 2 Deutsche Meister gesucht

Am Samstag ab 14 Uhr startet in Ludwigsburg die neue Saison bei den Formationen und gesucht werden die neuen – oder alten – Deutschen Meister im Latein und Standard. Der Bremer Grün-Gold-Club geht als Titelverteidiger im Lateintanz ins Rennen. Jeweils acht Teams sind in beiden Wettbewerben am Start, getanzt werden drei Runden.

In der Vorrunde sind alle Formationen dabei, in der Zwischenrunde noch sechs und das Finale tanzen schließlich die vier besten Teams gegeneinander aus. Und im Latein geht es um noch mehr als den DM-Titel, denn der Gewinner qualifiziert sich für die Weltmeisterschaft am 7. Dezember in Wien.

Lateinformtationen bei der DM 2024: Team Choreografie TSG Bietigheim A Grün-Gold-Club Bremen A Freedom and Peace Grün-Gold-Club Bremen B Music is the key Blau-Weiss Buchholz A On the Floor 1. TC Ludwigsburg A TSC Residenz Ludwigsburg A TSC Rot-Gold Casino Nürnberg A TSG Badenia Weinheim A

Standardformationen bei der DM 2024: Teams 1. TSC Tanzkreis Schwarz-Gold Altenburg A OTK Schwarz-Weiß 1922 im SC Siemensstadt Berlin A Braunschweiger TSC A Tanzsportteam des ASC Göttingen 1846 A 1. TC Ludwigsburg A TSC Blau-Gold Nienburg A TSC Rot-Gold Casino Nürnberg A TC Royal Oberhausen A

2. Alles Grün-Gold oder was?

Auch in Ludwigsburg führt bei der Meisterfrage kein Weg am Bremer Grün-Gold-Club vorbei. Die Lateinformation von Trainer Roberto Albanese geht als Titelverteidiger aufs Parkett und hat ihren 19. DM-Titel im Visier. Mit der komplett umgearbeiteten Choreografie "Freedom and Peace" bieten die Bremer einmal mehr den höchsten Schwierigkeitsgrad im Feld an.

Herausfordernd ist für den 13-maligen Weltmeister bei diesem Turnier jedoch, dass neue und Wettkampf-unerfahrene Tänzerinnen und Tänzer in die Formation integriert werden mussten. Wie sie ihre Feuertaufe bestehen und ob das Team unter Druck in den drei Runden den entscheidenden Zusammenhalt findet, wird sich am Samstag zeigen.

Für den Grün-Gold-Club ist zudem auch das B-Team von Trainer Angelo Adler am Start, das mit der Choreografie "Music is the key" in die Konkurrenz geht.

3. TSG Bremerhaven nicht dabei

Eine Formation aus dem Land Bremen wird am Samstag nicht mittanzen, das A-Team der TSG Bremerhaven. Nach der verpassten WM im vergangenen Jahr (Das Sportgericht des Deutschen Tanzsportverbandes hatte der TSG den schon sicher geglaubten Startplatz aberkannt, Buchholz sicherte sich bei der DM 2023 danach das WM-Ticket) war die Enttäuschung in Bremerhaven groß und mehr Tänzerinnen und Tänzer verließen den Verein, als man kompensieren konnte.

Ohne ausreichenden Nachwuchs war der TSG die Teilnahme an der Bundesliga nicht mehr möglich, im Mai meldete Präsident Horst Beer die Formation ab. Daher ist die TSG auch bei der DM nun nicht dabei. "Wir müssen wieder neu anfangen — und das tun wir", betonte Beer.

4. Buchholz ist Herausforderer Nummer 1

Bei der Weltmeisterschaft im Vorjahr tanzten die Norddeutschen bei ihrem Debüt auf Anhieb auf Platz vier. In dieser Saison geht Blau-Weiss mit der neuen Choreografie "On the Floor" an den Start und will sich in Ludwigsburg erneut das WM-Ticket sichern. "Da wollen wir hin und ich denke, wir gehen da als klarer Favorit für das zweite Ticket ins Rennen – dieser Rolle wollen wir gerne gerecht werden", erklärte Abteilungsleiter Olaf Steffen buten un binnen.

Grün-Gold hat als Bundesliga-Sieger bereits seinen WM-Startplatz. Sollten die Bremer die DM gewinnen, erhält auch der Zweitplatzierte das Ticket – und darauf spekuliert Buchholz. Dass die neue Choreografie diesen Ansprüchen gerecht wird, davon ist auch Cheftrainerin Franziska Becker überzeugt: "Wir gehen sehr zuversichtlich in die deutsche Meisterschaft, die Leistung hat sich auf hohem Niveau nochmal stabilisiert."

Sieben Monate Arbeit stecken in der neuen Choreografie. "Wir sind motiviert, den Abstand zum GGC weiter zu verringern", so Steffen, "vom Schwierigkeitsgrad her sind wir im Vergleich zum vergangenen Jahr auf Augenhöhe mit den Bremern." Man darf gespannt sein, wie gefährlich der Herausforderer Grün-Gold werden kann.

5. So läuft die Tanz-DM

Um 14 Uhr beginnt in Ludwigsburg die Vorrunde im Latein und Standard, sie endet um 17:30 Uhr. Von 19 bis 21 Uhr wird die Zwischenrunde im Latein und Standard getanzt. Das Finale im Latein startet um 21:30 Uhr, gefolgt vom Standardfinale. Um 23 Uhr stehen die beiden Meister fest, danach folgt die Siegerehrung für alle Formationen.

Zeitnah nach jeder Runde finden Sie am Samstag bei butenunbinnen.de die Choreos in voller Länge sowie die Mitschnitte der Vor- und Zwischenrunde und des Finales. Nach der Meisterschaft sehen Sie bei uns zudem Interviews und wir halten Sie mit unser Berichterstattung bei butenunbinnen.de das ganze Turnier über auf dem Laufenden.

