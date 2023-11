buten un binnen 5 Dinge, die Sie zur Tanz-DM wissen sollten Stand: 10.11.2023 12:22 Uhr

Wer macht Bremens Grün-Gold-Club den 18. Titel in der Lateinformation streitig? Wer ist top im Standard? Wie sind die Regeln? Wir bringen Sie schon mal in Tanz-Stimmung.

Von Petra Philippsen

Die Anspannung steigt: Bei den Deutschen Meisterschaften in Braunschweig tanzen jeweils acht Latein- und Standardformationen am Samstag um den Titel. Top-Favorit bei den Lateintänzern ist — wieder einmal — der Bremer Grün-Gold-Club. Im Standard dürften sich hingegen zwei Teams ein spannendes Titel-Duell liefern.

1. Grün-Gold ist bereit für Titel Nummer 18

Bei der Generalprobe lieferte Grün-Gold mit der neuen Choreo "Freedom and Peace" ein starkes Statement ab.

Die Bremer Lateinformation tanzt schon eine ganze Weile in ihrer eigenen Liga – das dürfte sich auch mit der neuen Choreografie "Freedom and Peace" sicherlich nicht ändern.

Schon bei der Generalprobe vor drei Wochen bestach die Mannschaft von Roberto und Uta Albanese erneut mit atemberaubend-schnellen Bildwechseln und jeder Menge Höchstschwierigkeiten.

Wir haben die Zeit seit der Generalprobe sehr gut genutzt, hatten noch zwei weitere Trainingslager. Der Stand der Mannschaft ist sensationell, sie werden am Samstag sehr gut sein.

(GGC-Coach Roberto Albanese bei Bremen Eins)

Für den deutschen Meistertitel Nummer 18 scheint sich der Grün-Gold-Club in Braunschweig wohl nur selbst schlagen zu können. Während der zwölfmalige Weltmeister der Konkurrenz entrückt ist, mussten sich die Bremer dafür mit den fast schon gewohnten Problemen während der Vorbereitung herumschlagen: den unwürdigen Trainingsbedingungen in der maroden Schulturnhalle an der Delfter Straße.

Oft genug bei eisiger Kälte fand das Training der Lateinformation statt, das ohnehin schon herausfordernd genug ist. Und so ist die wichtigste, wenn auch fast schon erstaunliche Nachricht des Titelverteidigers: Keiner aus dem Team fällt erkrankt aus.

2. Welche Folgen hat Buchholz' Klage?

Eigentlich wird bei der Deutschen Meisterschaft nicht nur um den Titel, sondern auch um den WM-Platz getanzt. In diesem Jahr wurde jedoch für die Nominierung zur Weltmeisterschaft in Hongkong das DM-Ergebnis von 2022 genommen: Grün-Gold und die TSG Bremerhaven.

Dagegen hat Blau-Weiss Buchholz Klage beim Sportgericht des Deutschen Tanzsportverbandes eingereicht und pocht auf das Recht der sportlichen Qualifikation bei dieser DM. Und Buchholz hofft darauf, dass noch vor dem Beginn des Wettbewerbs am Samstag eine Entscheidung fällt.

Sollte sie zugunsten der Buchholzer ausfallen, läge mächtig Druck auf dem Wettbewerb: Grün-Gold bleibt als Sieger der Bundesliga so oder so für die WM qualifiziert, aber es geht um den zweiten Platz. Sollte die TSG Bremerhaven mit der neuen Choreografie "Top Gun" dann nicht Zweiter werden, hätte sie den WM-Startplatz wohl verloren.

3. Latein und Standard im DM-Doppelpack

Wie schon im vergangenen Jahr in Bremen sind auch bei dieser DM die Formationen im Latein und Standard gemeinsam im Wettbewerb. Jeweils acht Mannschaften kämpfen in der Vorrunde, dann noch sechs in der Zwischenrunde und schließlich die besten vier Teams im Finale um die beiden DM-Titel.

Während Grün-Gold der große Favorit im Latein ist, dürfte es im Standard erneut zu einem packenden Tanz-Duell zwischen Ludwigsburg und Weltmeister und Titelverteidiger Braunschweig kommen.

Teamübersicht Lateinformationen Team Choreografie Grün-Gold-Club Bremen A Freedom and Peace TSG Bremerhaven A Top Gun TSG Bietigheim A Heart and Soul VfL Bochum 1848 TSA A I'm alive Blau-Weiß Buchholz A Made to love 1. Latin Team Kiel A Dreams TSC Residenz Ludwigsburg A Change TSC Rot-Gold Casino Nürnberg A James Bond

Teamübersicht Standardformationen Team Choreografie 1. TSC Tanzkreis Schwarz-Gold Altenburg A Time Braunschweiger TSC A Dancing on the Ceiling TSZ Blau-Gold-Casino Darmstadt A Light and Darkness Boston-Club Düsseldorf A Aladdin Tanzsportteam d. ASC Göttingen 1846 A A Sky full of Stars 1. TC Ludwigsburg A Barcelona 2.0 TSC Blau-Gold Nienburg A Mi Porti Con Te TSC Rot-Gold Casino Nürnberg A Power, Emotion, Energy, Passion

4. 3.0-Wertungssystem statt Klapptafeln

Kleine Regelkunde: Eine Formations-Choreografie dauert sechs Minuten, es werden jedoch nur drei bis maximal viereinhalb Minuten gewertet. Der sogenannte Einmarsch und Ausmarsch zählen nur zum Gesamteindruck dazu. Gezeigt werden müssen aber auf jeden Fall alle fünf Lateintänze (Samba, Rumba, Cha Cha Cha, Paso Doble und Jive) in der Choreografie.

Jede dieser vier Dreiergruppen ist für jeweils eine der vier Wertungskategorien zuständig. Bei der WM wird im WDSF 3.0-System gewertet, bei dem zwölf Wertungsrichter in vier Gruppen aufteilt werden. Jede dieser vier Dreiergruppen ist für jeweils eine der vier Wertungskategorien zuständig: Technische Qualität, Bewegung zur Musik, Teamharmonie und Choreografie. Das 3.0-System ist für die Zuschauer transparenter, bis zu maximal zehn Punkten (Outstanding) können pro Kategorie vergeben werden. Für einen perfekten Auftritt würde man also mit insgesamt 40 Punkten belohnt.

5. Mit uns exklusiv aufs Parkett: So sind Sie bei der Tanz-DM live dabei

Mit uns verpassen Sie nichts – wir zeigen die Zwischenrunde exklusiv! Am Samstag ab 19:30 Uhr finden Sie die Zwischenrunde Latein als Livestream bei butenunbinnen.de. Ab 20:20 Uhr geht es mit der Zwischenrunde Standard als Livestream weiter. Die Highlights von beiden Final-Durchgängen zeigen wir ab 23:15 Uhr auf butenunbinnen.de und im Radio Bremen Fernsehen.



Wir halten Sie Online mit allen Infos rund um die Deutsche Meisterschaft auf dem Laufenden – natürlich gibt es im Anschluss auch wieder die Final-Choreografien der Top-Formationen Standard und Latein in voller Länge bei uns zu sehen.

