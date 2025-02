buten un binnen 3 Spiele in 7 Tagen: Werder erwartet ein Tischtennis-Kraftakt Stand: 27.02.2025 07:25 Uhr

Endspurt in der Bundesliga, jeder Punkt zählt im Gerangel um die Plätze. Umso wichtiger ist für die Bremer das erste von zwei Heimspielen um 19 Uhr gegen Bad Homburg.

Von Petra Philippsen

Werders Neuer Irvin Bertrand wird am Donnerstagabend beim Heimspiel in der Klaus-Dieter-Fischer-Halle noch fehlen, die verbleibenden sechs Partien dieser Bundesliga-Saison spielt das bewährte Bremer Tischtennis-Quartett zu Ende.

Und dieser Liga-Endspurt wird noch einmal Kraft kosten, innerhalb von nur sieben Tagen bestreitet Werder die ersten drei Partien: zwei Heimspiele gegen Bad Homburg und Bergneustadt, dann auswärts in Düsseldorf.

Wir kämpfen jetzt in jedem Spiel darum, noch Plätze in der Tabelle gutzumachen. Das ist unser Ansporn, wir wollen noch so weit wie möglich nach oben.

(Werder-Trainer Cristian Tamas bei buten un binnen)

Play-offs kaum noch erreichbar

Nach einem sehr starkem Saisonstart sind die Bremer zuletzt auf Rang acht der Tabelle abgerutscht, in dieser vielleicht so gut wie nie besetzten Bundesliga ist das Level extrem hoch und ein, zwei Niederlagen zu viel kosten bereits die Chance auf die vier Play-off-Plätze.

Für Werder wird es schwer, die Top Vier noch zu erreichen, doch die Bremer wollen in den kommenden vier Wochen noch einmal alles in diesen Liga-Endspurt reinwerfen und dann schauen, was in diesem harten Gerangel um die Plätze noch möglich ist.

Duell der Doppelpartner Falck und Karlsson

Bei der Tischtennis-EM 2024 holten Mattias Falck (links) und Kristian Karlsson Bronze im Doppel.

Umso mehr soll am Donnerstagabend ein Sieg gegen Aufsteiger Bad Homburg her.

Angeführt wird das Team des Tabellenzehnten vom Schweden Kristian Karlsson und den kennt wohl kaum einer besser als Werder-Kapitän Mattias Falck.

Seit ihrem 14. Lebensjahr sind die beiden Doppelpartner, wurden gemeinsam Welt- und Europameister und sind dazu noch beste Kumpel. Karlsson war Falcks Trauzeuge und am Abend vor dem Spiel gehen sie noch essen, doch am Tisch spielt das alles dann keine Rolle.

Gegen Kristian ist es immer etwas Besonderes, weil wir uns so gut kennen. Im Hinspiel sind wir nicht aufeinander getroffen, also hoffentlich klappt es dieses Mal. Denn zuletzt lag ich vorne.

(Werder-Profi Mattias Falck bei buten un binnen)

"Es wird hart, aber wir sind bereit"

Falck hatte einen durchwachsenen Jahresstart, doch inzwischen hat der Vizeweltmeister von 2019 seine Form wiedergefunden und ist heiß darauf, das Maximum für Werder aus der Saison herauszuholen.

"Wir sind bereit für die nächsten Spiele, es wird hart, aber gerade die Heimspiele wollen wir für uns entscheiden", betont der Schwede. Darauf hofft auch Trainer Cristian Tamas.

Zuhause sind wir ein Stück stärker. Die beiden Heimspiele zu gewinnen ist Pflicht, um mit breiter Brust nach Düsseldorf reisen zu können.

(Werder-Trainer Cristian Tamas)

Mehr zum Tischtennis:

Dieses Thema im Programm:

Sportblitz, 28. Februar 2025, 18:06 Uhr