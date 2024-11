buten un binnen 3 Jahre bei Werder: Aber wissen Sie diese 10 Dinge über Ole Werner? Stand: 30.11.2024 16:11 Uhr

Nordisch-nüchtern, so kennt man den Werder-Coach inzwischen. Aber kann er kochen? Wie ist sein Musikgeschmack? Und hat der 36-Jährige irgendwelche kleinen Schwächen?

Seit drei Jahren ist Ole Werner nun Cheftrainer bei Werder Bremen. Und bisher scheint es zwischen dem Kieler Nordlicht und den Grün-Weißen bestens zu passen.

TV-Tipp am Sonntag: Um 19:30 Uhr ist Ole Werner zu Gast bei buten un binnen mit Sportblitz im Radio Bremen Fernsehen und spricht über seine drei Jahre als Werder-Trainer und welche Pläne er mit den Grün-Weißen hat. Umist Ole Werner zu Gast beiim Radio Bremen Fernsehen und spricht über seine drei Jahre als Werder-Trainer und welche Pläne er mit den Grün-Weißen hat.

Unaufgeregt, sachlich und detailverliebt, so wird der Trainer Ole Werner gerne beschrieben. Zu oft erfährt man aber nicht viel über den Menschen Ole Werner. Wir haben ein paar Dinge zusammengetragen, die wohl nur den Insidern bekannt sind.

1. Steht er auf Kieler Sprotten oder Bremer Rollo?

"Tatsächlich der Bremer Rollo. Ich mag Sprotten nicht so gerne, obwohl sie ja das kulinarische Highlight meiner Heimat sind. Am liebsten aber grille ich."

2. Kann er kochen?

"Ich gehe oft essen, weil ich schlecht koche. Hier bei Werder haben wir ja sogar einen Koch, das ist ein großer Vorteil. Früher in Kiel hatten wir keinen Koch für die Mannschaft. Da gab es Milchbrötchen bei mir zum Frühstück. In Bremen gibt es durch den Koch immer etwas Ordentliches zum Frühstück."

3. Bevorzugt er Bier oder Korn?

"Korn mit Cola." Allerdings schmeckte Werner das Bier aus dem Aufstiegshumpen 2022 auch sehr gut, wie er betont.

4. Wie laufen fußballfreie Tage?

"Mit gar nicht mal so lange schlafen, damit man noch etwas vom Tag hat. Ich bin dann gerne viel an der frischen Luft und am Wasser – egal, ob es die Weser ist oder die Förde, die Nord- oder Ostsee. In der Regel verbringe ich meine freien Tage schon irgendwie mit Blick aufs Wasser."

5. Welches ungewöhnliche Trikot besitzt er?

"Ein Arbeitskollege meines Vaters hat mir mal ein altes Trikot vom FC Genua mitgebracht, weil er Italiener ist. Das ist eins, das nicht viele haben."

6. Was für Musik hört er?

"Man lässt ja nur noch die Liste durchlaufen und hört gar nicht mehr richtig hin." In Werners Playlist läuft aber zum Beispiel "Bilder mit Katze" von Frittenbude.

Externe Inhalte von Youtube

Youtube öffnen

7. Was liest er gerne?

"Ich lese schon auch ab und zu mal ein Buch. Ich komme jetzt aber nicht dazu, ein Buch im Monat zu lesen und lese in der Regel auch nur, wenn ich Zeit habe, weil das ja Konzentration erfordert. Ich lese jetzt nicht ausschließlich russische Literatur, habe aber unter anderem Tolstoi und Dostojewski gelesen. Ich habe ja mal Deutsch studiert und einfach einen Zugang zur Literatur. Mich interessiert Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts eher als aktuelle, popkulturelle Dinge. Aber mich jetzt zum Literaturexperten im Lesesessel zu stilisieren, das wäre weit gefehlt."

8. Welche Serie amüsiert ihn?

"Früher gab's Stromberg. Da konnte ich herrlich drüber lachen."

9. Welche kleine Schwäche hat er?

"Ich vergesse ab und zu mal, eine Rechnung zu bezahlen, dann kommt eine Mahnung und dann muss ich mehr bezahlen. So strukturiert ich im Job bin, bin ich das im Privatleben manchmal gar nicht. Das mag man dann als verschwenderische, unnötige Ausgabe verbuchen. Hält sich aber in einem finanziell überschaubaren Rahmen."

10. Was würde er gerne mal machen, wenn er Zeit hätte?

"Ich würde zum Beispiel gerne Segeln lernen, wäre gern in der Lage, mit einem Boot ein paar Touren zu machen. Ich kann kein Instrument so wirklich spielen, nur den Flohwalzer auf dem Klavier. Vielleicht lerne ich da ja auch noch mal mehr. Ich spreche nicht besonders viele Sprachen, eigentlich nur Englisch noch einigermaßen passabel. Aber auch das, was ich jetzt mache, eine Gruppe führen und eine Richtung vorgeben, das fände ich auch im wirtschaftlichen Bereich interessant. In einer ähnlichen Rolle zu arbeiten, aber in einem 'normalen' Unternehmen, das könnte ich mir vorstellen."

Mehr zu Ole Werner:

Dieses Thema im Programm:

buten un binnen mit Sportblitz, 1. Dezember 2024, 19:30 Uhr