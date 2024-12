buten un binnen 2 Siege fehlen noch: Gelingt Werder jetzt der perfekte Dezember? Stand: 08.12.2024 07:19 Uhr

Nach dem 1:0-Erfolg im Pokal-Achtelfinale gegen Darmstadt 98 gingen die Bremer auch in Bochum als Gewinner vom Platz. Das Jahresende könnte für Werder sehr erfolgreich verlaufen.

Von Karsten Lübben

Es war kein starker Auftritt, den Werder am Samstag in Bochum hinlegte, doch beim 1:0-Sieg passte aus Bremer Sicht am Ende zumindest das Ergebnis. "Für die Mentalität war das ein sehr wichtiges Spiel", sagte Siegtorschütze Jens Stage im Anschluss im ARD-Interview. "Alle mussten sehr viel kämpfen, viele Zweikämpfe, viele defensive Standards. Alle haben das sehr gut gemacht."

Durch einen Sieg gegen den Zweitligisten Darmstadt 98 ist Werder in das Achtelfinale des DFB-Pokals eingezogen.

Auch im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen Darmstadt 98 (1:0) brannte Werder im Weser-Stadion kein Feuerwerk ab, holte aber den nötigen Sieg, um ins Viertelfinale einzuziehen. Zwei Spiele, zwei Siege – für Werder war es die perfekte Woche. Und mit vier Siegen in vier Partien könnte es für die Bremer womöglich sogar der perfekte Dezember werden.

St. Pauli ist heimschwach – und Union auswärtsschwach

Zwei Spiele stehen bis zum Jahresende noch an. Am kommenden Wochenende muss Werder am Samstagabend (18:30 Uhr) beim Aufsteiger FC St. Pauli antreten. Die Kiezkicker stehen in der Tabelle momentan auf dem 15. Platz. Ihr Stadion, das Millerntor, ist zwar eine Kultstätte, doch heimstark ist St. Pauli bisher nicht in dieser Saison. Nur eins von sechs Heimspielen konnte das Team gewinnen. Lediglich gegen Holstein Kiel, den Tabellenletzten, reichte es für einen 3:1-Sieg.

Beim 2:1 gegen Holstein Kiel gelang Werder der bisher einzige Heimsieg in dieser Bundesliga-Saison.

Im letzten Spiel des Jahres treffen die Bremer dann auf Union Berlin (21. Dezember 2024, 15:30 Uhr). Keine leichte Aufgabe, doch ein Spitzenteam sind die Berliner nicht. In der Tabelle liegen sie aktuell mit 16 Punkten auf dem 12. Platz – und somit hinter Werder. In sieben Auswärtsspielen gelang nur ein Sieg. Auch bei ihnen musste Holstein Kiel herhalten, um beim 2:0-Erfolg an der Förde eine schlechte Bilanz ein wenig aufzuhübschen.

Dafür muss aber auch Werder zu Hause zulegen, denn im Weser-Stadion gewann das Team in sechs Bundesliga-Partien in dieser Saison nur einmal – beim 2:1 gegen Holstein Kiel.

