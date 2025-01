buten un binnen 11 Gegentore für Werder: "Uns fehlt zur Zeit die Giftigkeit" Stand: 29.01.2025 13:20 Uhr

Torwart Michael Zetterer hatte sich sein zehnjähriges Jubiläum bei Werder wohl anders vorgestellt. In der Defensive hakt es gewaltig – gegen Mainz soll die Wende her.

Von Petra Philippsen

Unter der Woche feierte Michael Zetterer sein zehnjähriges Jubiläum bei Werder Bremen, doch wirklich gefeiert habe er gar nicht, erzählte der 29-jährige Torwart. Viele Freunde und die Familie hatten ihn am Montag angerufen, um zu gratulieren. Aber eine Party gab es nicht, obwohl so eine lange Zeit bei einem Fußball-Klub schon nicht mehr selbstverständlich ist.

"Es war eine besondere Zeit, mit Höhen und Tiefen", erzählt Zetterer, der dabei nicht nur eine 13-monatige Verletzungspause überstehen musste, sondern auch zwischenzeitlich an andere Vereine ausgeliehen wurde. "Da gab es schon Momente, wo man zweifelt, ob das noch mal etwas wird mit dem großen Traum von der Nummer eins."

Werders Januar läuft holprig

Doch es wurde was, Ende 2023 erfüllte sich sein Traum schließlich: Zetterer ist seither Stammtorwart bei Werder. Grund genug eigentlich, dieses persönliche Jubiläum zu feiern, doch die sportliche Lage verdirbt dann wohl doch etwas die ausgelassene Stimmung. Denn nach einem makellosen Dezember läuft es für Werder im Januar auf einmal mehr als holprig.

Elf Gegentore in vier Spielen fühlen sich besonders für einen Torwart natürlich nicht sonderlich gut an. Doch an Zetterer allein liegt es nicht. "Als Torwart ist man immer auch ein Stück weit darauf angewiesen, dass die Jungs vor einem einen guten Job machen", sagt er. In den vergangenen Spielen machte Werders Defensive jedoch keinen guten Job.

Individuell fehlt zur Zeit etwas die Giftigkeit und der unbedingte Wille, defensiv nichts zuzulassen. Ich mache mir aber keine Sorgen, dass das in den nächsten Spielen nicht wieder anders wird.

(Werder-Torwart Michael Zetterer)

"Bringt nichts, uns die Köpfe einzuschlagen"

Schließlich hätte die Mannschaft in der Hinrunde auch gegen Topmannschaften gezeigt, "dass wir defensiv gut stehen können." Das stimmt Zetterer optimistisch, dass diese Schwächephase nur temporär ist.

"Es sind auch ein paar Gurkentore gefallen", findet Zetterer: "Im Dezember hatten wir Glück, dass uns diese Eier nicht reingefallen sind, aber diese Eier sammeln wir jetzt im Januar ein." Nur Pech allein ist es aber eben auch nicht, was Werders Lauf so aus dem Tritt gebracht hatte. Und so ist auch Zetterer als einer der Führungsspieler im Team gefragt, die Probleme deutlich anzusprechen.

Es kann auf dem Spielfeld oder in der Halbzeit schon mal lauter werden, aber es bringt nichts, wenn wir uns da jetzt die Köpfe einschlagen und mit dem Finger auf andere zeigen. Es ist immer Kollektivarbeit, vor allem defensiv.

(Werder-Torwart Michael Zetterer)

"Nicht wieder in eine Negativspirale abdriften"

Zetterer versucht positiv zu bleiben, auch vor dem nächsten Spiel am Freitagabend um 20:30 Uhr gegen den Tabellensechsten aus Mainz. "Ich hoffe, dass wir am Freitag eine gute Antwort auf die letzten Wochen haben", sagt er. Es ist eines jener Spiele, die "richtungsweisend" für Werder sind, gegen ein Team, das vor ihnen steht.

Wenn Werder als momentan Tabellenneunter weiterhin von Europa träumen will, dann muss die Mannschaft von Trainer Ole Werner ein anderes Gesicht zeigen als bisher in diesem Jahr. "Wir sollten es nicht zu schnell kaputt reden und wieder in eine Negativspirale abdriften, mahnt Zetterer: "Die Hinrunde war richtig gut, darauf können wir aufbauen. Wir haben totale Schlagdistanz nach oben und das darf gerne so bleiben." Am Freitagabend wird es sich zeigen, wo es für Werder hingeht.

