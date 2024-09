buten un binnen 0:3 nach 12 Minuten – doch Werder dreht wildes Spiel zum 4:3-Sieg Stand: 29.09.2024 19:28 Uhr

Hoffenheim hatte die Bremer komplett überrumpelt, doch mit einem Platzverweis der TSG kippte die Partie schnell und Werder gelang eine furiose Aufholjagd.

Von Petra Philippsen

Nach zwölf Minuten war Werder Bremen schon restlos bedient. Die TSG Hoffenheim hatten binnen sieben Minuten drei Mal getroffen: Zunächst der Doppelpack von Marius Bülter (5. und 8. Minute), dann erhöhte Adam Hložek auf 3:0.

Die Partie schien bereits gelaufen, die Bremer waren komplett überrumpelt und die gebeutelten Hoffenheimer obenauf. Doch nur sechs Minuten später kassierte Stanley N'Soki die Rote Karte wegen einer Notbremse an Felix Agu – und so trübte sich die schöne TSG-Welt in der 18. Minute plötzlich.

Ein Wahnsinnsspiel von uns. Es zeichnet uns aus, dass wir immer daran glauben, dass wir zurückkommen können.

(Werder-Profi Mitchell Weiser bei Dazn)

Letztes Mal 1984 ein 0:3 noch gedreht

Werder witterte direkt seine Chance der Überzahl und Julian Malatini eröffnete in der 21. Minute mit dem 1:3 die Bremer Aufholjagd. Die Hoffenheimer wankten und Jens Stage brachte sie durch seinen furiosen und ersten Hattrick (26., 39. und 49. Minute) schließlich zum Sturz – auf einmal stand es 4:3, die Bremer hatten das Spiel gedreht.

Zuletzt konnten die Bremer in der Saison 1984 einen 0:3-Rückstand in der Bundesliga noch drehen. Gegen den VfL Bochum hieß es am Ende 3:3, Rudi Völler hatte den Ausgleich erzielt. Dieses Mal gelang Werder Historisches, man holte nach einem 0:3 sogar noch der Sieg.

Malatini rettet für Werder auf der Linie

Doch etwas Glück hatten die Bremer in der Schlussphase doch. Denn die konsternierten Hoffenheimer bäumten sich in der Schlussphase noch einmal auf und erzielten fast noch den Ausgleich. Werders Malatini rettete in der 81. Minute den Schuss von Jacob Bruun Larsen noch auf der Torlinie.

Werder machte mit diesem wilden Sieg die Schmach der 0:5-Klatsche gegen die Bayern vergessen und hat bewiesen, dass die Ladehemmung vor dem Tor zumindest an diesem Abend überwunden werden konnte.

