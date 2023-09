3. Liga Zwei Elfmeter: Lübeck verspielt 2:0-Führung gegen Halle Stand: 30.09.2023 19:08 Uhr

Aufsteiger VfB Lübeck hat in der Dritten Liga seinen ersten Heimsieg der Saison verpasst. Gegen den Tabellennachbarn Hallescher FC reichte es für die Schleswig-Holsteiner am Sonnabendnachmittag nach 2:0-Führung nur zu einem 2:2 (2:0).

Von Florian Neuhauss

In der vergangenen Spielzeit war die Lübecker Lohmühle noch eine richtige Festung. Nicht zuletzt aufgrund der Heimstärke (42 Punkte aus 18 Spielen) sicherte sich der VfB die Meisterschaft in der Regionalliga Nord. Doch eine Etage höher weht ein anderer Wind - und so warten die Lübecker auch nach dem achten Spieltag in Liga drei noch auf ihren ersten Erfolg im eigenen Stadion.

Im Duell mit Halle hatte das Team um Schiedsrichter Mario Hildenbrand eine große Rolle gespielt. Das 1:0 von Mirko Boland, das die 6.012 Fans an der Lohmühle noch frenetisch gefeiert hatten, war strittig. War der Ball wirklich hinter der Linie? In der Schlussphase gab es dann gleich zweimal Elfmeter für die Gäste, die so noch die 2:0-Führung der Lübecker ausgleichen konnten.

Tragischer Held war VfB-Keeper Philipp Klewin. Das Geburtstagskind zeigte das wohl stärkste Spiel seit seinem Wechsel nach Lübeck im Sommer. Einen der beiden Strafstöße hielt er sogar, musste sich aber im Nachschuss geschlagen geben. Und am Ende fühlte sich nicht nur für den 30-Jährigen das 2:2 wie eine Niederlage an.

1:0 - Boland ist sich sicher, Halle diskutiert

Nach einer abwechslungsreichen Anfangsphase hatte Boland die Hausherren in Führung geschossen (20.). Die Ecke der Gastgeber konnte der HFC nicht entschärfen - Torhüter Sven Müller machte keine gute Figur. Drei Hallenser versuchten, Bolands Schuss noch vor der Linie zu klären. Erst dann warf sich Müller auf den Ball. Tor oder nicht? Boland war sich sicher, dass der Ball hinter der Linie war und riss die Arme zum Torjubel in den Himmel.

Die Gäste beschwerten sich ausgiebig. Trainer Sreto Ristic schimpfte an der Seite wie ein Rohrspatz. Doch das alles half nichts: Schiedsrichter Hildenbrand entschied auf 1:0 für Lübeck. Die Torlinientechnologie gibt es in der Dritten Liga genauso wenig wie den Videobeweis.

Breier erzielt sein erstes Tor für den VfB

Die Lübecker sahen sich danach wütenden Angriffen ausgesetzt. Meris Skenderovic ließ einen Gewaltschuss auf das Tor der Schleswig-Holsteiner los, aber Klewin fischte den Ball noch aus dem Winkel (27.). Und wie reagierte der VfB? Mit dem 2:0! Boland flankte mit viel Schnitt aus dem Halbfeld punktgenau an den Fünfmeterraum, wo sich Breier gegen zwei Verteidiger durchsetzte und einköpfte (30.). Im vierten Spiel war es der erste Treffer für den Neuzugang von Hansa Rostock.

Weitere Tore wären danach auf beiden Seiten möglich gewesen. Zunächst setzte Grupe seinen wuchtigen Kopfball genau auf Torhüter Müller (35.). Der direkte Freistoß von Timur Gayret, dem Keeper Klewin nur noch hinterherschaute, klatschte an die Latte (45.+3).

Nach dem Seitenwechsel rückte Klewin zusehends in den Fokus - und schien nicht zu bezwingen. Auch den Elfmeter von Tunay Deniz, nach Foul von Marvin Thiel an Lucas Halangk, parierte er im ersten Anlauf. Doch Deniz kam zum Nachschuss, den Klewin nur noch ins eigene Tor lenken konnte (82.). Und das bittere Ende folgte in der 90. Minute. Diesmal brachte Grupe Patrick Hasenhüttl zu Fall und Baumann traf zum insgesamt wohl nicht unverdienten Endstand.

Spielstatistik VfB Lübeck - Hallescher FC

8.Spieltag, 30.09.2023 16:30 Uhr

VfB Lübeck 2 Hallescher FC 2

Tore:

1:0 Boland (20.)

Boland (20.) 2:0 Breier (30.)

Breier (30.) 2:1 Deniz (82.)

Deniz (82.) 2:2 D. Baumann (90., Foulelfmeter)

VfB Lübeck: Klewin - Sommer, Grupe, Reddemann, Sternberg - U. Taffertshofer, Boland (90.+2 Farrona Pulido) - J.-M. Schneider (46. M. Hauptmann), Gözüsirin (60. Egerer), Drinkuth (73. Mar. Thiel) - Breier (60. Akono)

Hallescher FC: Sv. Müller - Eitschberger (69. Hasenhüttl), Nietfeld, Zieleniecki, Hug (69. Halangk) - Casar - Gayret, Deniz - Berko (83. Crosthwaite), Skenderovic (46. Bolyki) - D. Baumann

Zuschauer: 6012

Dieses Thema im Programm:

Sport aktuell | 30.09.2023 | 18:17 Uhr