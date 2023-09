NDR-Sport Wolfsburgs perfekte Pause: Kovac spielt Boccia, Profis feiern Erfolge Stand: 14.09.2023 13:25 Uhr

Trainer-Auszeit, Länderspiel-Erfolge, Vaterfreuden - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg geht mit viel positivem Rückenwind in das schwere Heimspiel am Sonnabend gegen den Champions-League-Teilnehmer Union Berlin.

Zwölf "Wölfe" waren während der Länderspielpause mit ihren Nationalmannschaften unterwegs - bei den öffentlichen Trainingseinheiten in Wolfsburg bekamen die Zaungäste allerdings auch Trainer Niko Kovac nicht zu sehen. Der 51-Jährige nutzte die Zeit für einen Kurzurlaub, besuchte seine nicht in Wolfsburg lebende Familie und Freunde und habe sich "weitestgehend ausgeklinkt".

"Ich habe Boccia gespielt. Das ist ein super schöner Sport und gesellschaftlich klasse. Man gewinnt, man verliert und es ist trotzdem lustig."

— VfL-Coach Niko Kovac über seinen Kurzurlaub

Solche Auszeiten seien beim VfL nicht auf ihn als Chefcoach beschränkt, erläuterte Kovac am Donnerstag. Auch die anderen Mitglieder des Trainerteams sollen sich Pausen gönnen dürfen: "Wir haben vier Länderspielpausen und werden versuchen, da zu rotieren. Man braucht ja nicht immer den ganzen Staff im Training und wir wollen darauf achten, dass jeder auch ein bisschen Freizeit hat." In anderen Ländern sei das ganz normal, er würde sich wünschen, "dass das auch in Deutschland adaptiert wird".

Sportpsychologe Paasch: "Richtig und beispielhaft"

Überraschend kam die Auszeit ohnehin nicht, bereits bei seinem Amtsantritt im vergangenen Jahr hatte Kovac das angekündigt und war bei VfL-Sportchef Marcel Schäfer damit auf offene Ohren gestoßen. Auch der Sportpsychologe René Paasch begrüßte die Idee und erhofft sich eine Signalwirkung für andere Clubs: "Der Profifußball in Deutschland hat kein Interesse daran, dass die Trainer mental gesund bleiben. Dass Kovac sich einige Tage freigenommen hat, ist deshalb absolut richtig und beispielhaft", sagte der 49-Jährige der "Wolfsburger Allgemeinen Zeitung".

In Wolfsburg vertraten Kovac die Co-Trainer um Bruder Robert und Aaron Briggs, zur Vorbereitung auf das Spiel gegen Champions-League-Teilnehmer Union Berlin am Sonnabend (15.30 Uhr, im NDR Livecenter) stieg der Chefcoach wieder ins Training ein.

Nationalspieler mit Erfolgserlebnissen

Der Trainer also erholt und mit aufgeladenem Akku, aber auch einige der Nationalspieler dürften mental gestärkt in die anstehenden Aufgaben gegen die Champions-League-Teams Union Berlin und eine Woche später bei Borussia Dortmund gehen. Allen voran Kevin Paredes, der nicht nur sein Debüt in der US-Nationalmannschaft feierte, sondern beim 4:0-Erfolg gegen den Oman auch an einem Treffer beteiligt war.

Torwart Koen Casteels blieb in beiden EM-Qualifikationsspielen für Belgien ohne Gegentor und darf weiter davon träumen, beim Turnier im kommenden Jahr als Nummer eins dabei zu sein - ob Konkurrent Thibaut Courtois (Kreuzbandriss) rechtzeitig fit wird, ist fraglich. Einen großen Schritt Richtung EM machte auch Patrick Wimmer mit Österreich dank eines 3:1-Erfolges in Schweden.

Vaclav Cerny traf beim 1:1 Tschechiens gegen Albanien. Jonas Wind und Joakim Maehle glänzten in ihren zwei Länderspielen für Dänemark (4:0 gegen San Marino, 1:0 gegen Finnland) jeweils mit einem Tor und einem Assist. "Einige waren schon müde nach der Reiserei", sagte Kovac, "aber ich habe viele glückliche Gesichter gesehen."

Papa Svanberg: "Da kommt noch mehr von mir"

Einen Motivationsschub ganz besonderer Art erfuhr in diesen Tagen Mattias Svanberg. Der Schwede war nicht auf Länderspielreise - aber das aus gutem Grund: Der 24-Jährige wurde am 4. September Vater einer Tochter. Richtig viel Grund zur Freude also in Wolfsburg, dazu hatte der VfL zwei der ersten drei Saisonspiele gewonnen.

Mit Union wartet jetzt ein Top-Team, aber als Standortbestimmung will Trainer Kovac das Duell nicht bewertet wissen. Es sei eher eine Chance für seine Mannschaft: "Je stärker der Gegner ist, desto mehr Leistung muss man bringen." Offenbar hat der Wolfsburger Coach im Urlaub auch das eine oder andere Motivationsbuch gelesen.

Mögliche Aufstellungen:

VfL Wolfsburg: Casteels - Maehle, Lacroix, Zesiger, Rogerio - Arnold - Svanberg, Majer - Cerny, Tiago Tomas - Wind

Union Berlin: Rönnow - Doekhi, Knoche, Diogo Leite - Trimmel, Kral, Gosens - Laidouni, Haberer - Behrens, Fofana

