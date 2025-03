NDR-Sport Wieder remis - Hannover 96 spielt 0:0 gegen den 1. FC Magdeburg Stand: 29.03.2025 15:25 Uhr

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat es versäumt, noch näher an die Aufstiegsplätze heranzurücken. Die Niedersachsen kamen am Sonnabend vor heimischer Kulisse gegen den 1. FC Magdeburg nicht über ein torloses Remis hinaus.

Von Martin Schneider

Es war das siebte Remis im zehnten Spiel unter der Regie von Trainer André Breitenreiter. Mit 43 Punkten aus nunmehr 27 Spielen bleiben die "Roten" punktgleich mit Magdeburg und liegen in der Tabelle zwei Zähler hinter dem Aufstiegsrelegationsplatz und dem SC Paderborn, der zeitgleich dem neuen Tabellenführer 1. FC Köln mit 1:2 unterlag. Am kommenden Spieltag müssen die Niedersachsen am Freitagabend beim Karlsruher SC antreten.

"Es sind zwei verloren Punkte", sagte Breitenreiter nach der Partie. "Es hat das nötige Glück gefehlt. Wir haben über 90 Minuten so gut wie gar nichts zugelassen, der Matchplan ist aufgegangen."

96 bei Standards gefährlich

Im Duell der Tabellennachbarn erwischte 96 den besseren Start. Nach einem Eckball stand Phil Neumann drei Meter vor dem gegnerischen Tor komplett frei, doch Magdeburgs Philipp Hercher bekam noch seinen Fuß dazwischen und verhinderte die frühe 96-Führung (4.). Und die „Roten“ blieben vor allem nach Standards gefährlich, gerade nach Ecken brannte es oft lichterloh im Strafraum der Gäste. Aber weder Phil Knight (19.) noch Havard Nielsen (31.) konnten die Gastgeber für ihre Bemühungen belohnen.

Defensiv hatte Hannover in den ersten 45 Minuten wenig auszustehen. Ein Dropkick von Baris Atik (22.), der knapp am Gehäuse vorbei zischte, war die einzige Möglichkeit des 1. FCM. Der Europapokalsieger der Pokalsieger von 1974 war insgesamt spielerisch überlegen, ohne dabei allerdings Torgefahr zu entwickeln.

Knight rettet in höchster Not

Dies änderte sich im zweiten Durchgang. In der 53. Minute zog Livan Burcu gefährlich ab, 96-Keeper Ron-Robert Zieler war geschlagen, doch Knight rettete für ihn auf der Linie. Und die Gäste blieben gefährlich: Wieder war es Knight, der in höchster Not gegen Magdeburgs Topscorer Martijn Kaars die Grätsche auspackte und so die Führung der Magdeburger verhinderte (60.). Der Niederländer hätte ohne das beherzte Eingreifen des Hannoveraners sonst freie Bahn vor Zieler gehabt.

Mit fortwährender Dauer der Partie scheuten beide Teams allerdings zunehmend das Risiko, die große Schlussoffensive blieb aus. Lediglich ein Fernschuss von Fabian Kunze (87.) sorgte noch einmal für ein Raunen auf den Rängen, der erwünschte Erfolg für Hannover blieb aber aus.

Das torlose Remis war am Ende leistungsgerecht, die zahlreichen Punkteteilungen bringen die "Roten" im Aufstiegsrennen allerdings nicht voran.

Spielstatistik Hannover 96 - 1.FC Magdeburg

27.Spieltag, 29.03.2025 13:00 Uhr

Hannover 96 0 1.FC Magdeburg 0

Tore:

Hannover 96: Zieler - Muroya (76. Dehm), Knight, Neumann, Ezeh - F. Kunze, Leopold - Momuluh (62. Matondo), Rochelt (86. Lee) - Nielsen (76. Gindorf), Voglsammer (62. Tresoldi)

1.FC Magdeburg: Reimann - Hugonet, Mathisen, Heber - Gnaka - Hercher (77. Loric), Nollenberger - El-Zein (77. F. Michel) - Burcu (73. Amaechi), Kaars (89. Ahl-Holmström), Atik

Zuschauer: 42500

Dieses Thema im Programm:

NDR 2 Bundesligashow | 29.03.2025 | 15:00 Uhr