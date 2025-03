DFB-Pokal der Frauen Werder im Pokalfinale! Bitteres Aus für HSV-Frauen vor Rekordkulisse Stand: 23.03.2025 18:12 Uhr

Bittere Enttäuschung bei den HSV-Frauen, Riesenjubel bei Werder Bremen: Der Fußball-Bundesligist steht im DFB-Pokalfinale. In Überzahl verpasste der Zweitligist vor 57.000 Zuschauern im Volksparkstadion die Sensation und verlor mit 1:3 nach Verlängerung.

Von Matthias Heidrich

Tanzende Bremerinnen, den Tränen nahe Hamburgerinnen, die trotzdem gefeiert wurden: Nach diesem Pokal-Halbfinale im ausverkauften Volksparkstadion hatten irgendwie beide gewonnen. Mit einem Spruchband "57.000 - Danke, Hamburg" liefen die HSV-Spielerinnen eine Ehrenrunde und wurden von den Fans bejubelt wie Siegerinnen. Der Zweitligist durfte stolz auf sich sein, ebenso wie die Bremerinnen, die erstmals in ihrer Vereinsgeschichte im Pokalfinale stehen. Dort geht es am 1. Mai (16 Uhr) in Köln gegen den deutschen Meister Bayern München.

Gelb-Rot für Bremens Matheis

Mit der Rekordkulisse im Rücken schwangen sich die HSV-Frauen in der ersten Hälfte zu einer starken Leistung auf. Ein Klassenunterschied war nicht auszumachen, es war ein Schlagabtausch auf Augenhöhe, mit Chancen auf beiden Seiten. Nach dem Seitenwechsel wurde es teilweise etwas wild im Volksparkstadion. Beide Teams gingen robust zu Werke. Die Gelb-Rote Karte für Bremens Saskia Matheis (54.), die Lisa Baum umgrätschte, fiel allerdings in die Kategorie "(zu) harte Entscheidung".

HSV-Torhüterin Schuldt patzt, aber Stöckmann trifft

Werder kam in Unterzahl gefühlt besser zurecht, übernahm das Kommando und wurde "belohnt" - durch Inga Schuldt. Nach einem Rückpass agierte die HSV-Torhüterin viel zu zögerlich, Bremens Sophie Weidauer lief beherzt durch, luchste der Hamburgerin den Ball ab und schob ins freie Tor ein zum 1:0 für Werder (81.).

Der HSV schien geschlagen, kam aber noch einmal zurück. Baum setzte einen Freistoß an die Latte, den Abpraller köpfte Stockmann in der 90. Minute zum 1:1 in die Maschen - Ausnahmezustand im Volksparkstadion.

Weidauer Bremens Matchwinnerin

In der Verlängerung entwickelte sich der Pokalfight auf dem Rasen mehr und mehr zur Pokalparty auf den Rängen. Beim HSV schwanden die Kräfte, Werder zündete vor allem in Person der nimmermüden Tuana Mahmoud den Turbo. Die bediente in der 117. Minute Weidauer, die mit ihrem zweiten Treffer das 2:1 für den Favoriten markierte. Verena Wieder machte mit dem 3:1 in der Nachspielzeit den Deckel drauf und stürzte die HSV-Frauen ins Tal der Tränen.

