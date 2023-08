NDR-Sport Wechsel fix! Jakov Medic geht vom FC St. Pauli zu Ajax Amsterdam Stand: 06.08.2023 10:46 Uhr

Jakov Medic verlässt den Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli. Der Innenverteidiger wechselt in die Niederlande zu Topclub Ajax Amsterdam. Für den 24-Jährigen heißt es künftig Champions League statt 2. Liga.

Es hatte sich angedeutet, jetzt ist es offiziell: Der Kroate, der für das Training am Freitag sowie das 0:0 gegen Fortuna Düsseldorf am Sonnabend bereits freigestellt worden war, wechselt zum niederländischen Rekordmeister. Das bestätigten die Hamburger am Sonntag in einer Mitteilung.

Medic stand noch bis zum 30. Juni 2024 unter Vertrag bei den Kiezkickern. Beide Clubs vereinbarten, keine weiteren Details zu den Wechselbedingungen bekannt zu geben. In Medienberichten war eine Ablöse zwischen zwei und drei Millionen Euro kolportiert worden.

Von Wehen Wiesbaden über St. Pauli zu Ajax

Für die Kiezkicker stand Medic insgesamt 65 Mal auf dem Platz und erzielte acht Tore und bereitete zwei weitere vor. Er war 2021 vom damaligen Drittligisten SV Wehen Wiesbaden gekommen und hat sich seither als Abwehrchef etabliert. Zuvor hatte er auch bei St. Paulis Ligakonkurrent 1. FC Nürnberg gespielt.

"Nächsten Schritt in meiner Karriere gehen"

"Ich habe mich in einem sehr professionellen und ambitionierten Umfeld sowohl persönlich als auch fußballerisch weiterentwickeln können", sagte Medic. Mit dem Wechsel zu Ajax aber habe er die Chance, "den nächsten Schritt in meiner Karriere zu gehen - und dass nach dem erfolgreichen Auftakt der Saison mit einem Sieg in Kaiserslautern. Schöner kann es fast nicht sein."

St. Pauli in der Abwehr weiter gut aufgestellt

Die Hamburger sind aber auch nach dem Abgang in der Verteidigung noch sehr gut aufgestellt. Vor der Saison verpflichtete man Innenverteidiger Hauke Wahl von Nordrivale Holstein Kiel, zudem Karol Mets nach der Leihe fest vom FC Zürich. Mets sah gegen Düsseldorf allerdings die Rote Karte und wird Trainer Fabian Hürzeler vorerst nicht zur Verfügung stehen.

