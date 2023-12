NDR-Sport VfL Wolfsburg: Im Pokal den Auswärtsbann brechen und die Krise beenden Stand: 04.12.2023 13:00 Uhr

In der Fußball-Bundesliga hat der VfL Wolfsburg in dieser Saison bislang in der Fremde schon sechs Niederlagen kassiert. Im DFB-Pokal-Achtelfinale bei Borussia Mönchengladbach wollen die "Wölfe" am Dienstagabend den Auswärtsbann brechen und einen Weg aus der Krise finden.

Die Ansage für die sehr nahe Zukunft bekamen die Profis des VfL Wolfsburg schon wenige Minuten nach dem Schlusspfiff in Bochum serviert. "Wir wollen euch kämpfen sehen!", brüllten die Anhänger der Grün-Weißen ihren bedröppelt wirkenden Spielern entgegen.

1:3 beim VfL Bochum, die sechste Auswärtsniederlage in der Bundesliga in Folge, gleichbedeutend mit der schwächsten Bilanz seit 18 Jahren - angesichts des gut besetzten Kaders und der Europapokal-Ambitionen des Teams nimmt das Fremdeln der "Wölfe" in der Fremde beinahe schon groteske Züge an.

Gelingt nun im DFB-Pokal die Trendwende? Am Dienstagabend (20.45 Uhr, live im Ersten und im Livecenter bei NDR.de) geht es bei Borussia Mönchengladbach um extrem viel - nicht nur um den Einzug in die Runde der letzten Acht.

VfL-Trainer Kovac sieht seinen Job nicht in Gefahr

Es geht auch darum, die Situation zu beruhigen. Schließlich sind die Fans nicht allein durch den blutleeren Auftritt in Bochum verstört worden. Nicht wenige haben das Gefühl, dass es unter Trainer Niko Kovac kein Vorankommen gibt. Der 52-Jährige sieht seinen Posten dagegen nicht in Gefahr - obwohl in der Bundesliga nur eine der vergangenen sieben Partien, zu Hause gegen RB Leipzig, gewonnen wurde. "Nein, weil ich der Meinung bin, dass wir es wieder in den Griff bekommen", sagte Kovac dem NDR.

Mit Kritik an seinem Team sparte er nach dem Spiel in Bochum dennoch nicht. Er haderte vor allem damit, dass die Zweikämpfe nicht gut genug angenommen worden seien und insgesamt die Abwehrarbeit nicht gestimmt habe. "Wenn du 16 Gegentore in fünf Auswärtsspielen kassierst, dann ist das zu viel. Das sieht man ja auch im Training: Wenn du drei bekommst, schaffst du es kaum, vier zu erzielen, um das Trainingsspiel zu gewinnen", sagte der VfL-Coach.

Unschöne, frische Erinnerung an Mönchengladbach

Beim jüngsten Besuch in Mönchengladbach war es sogar noch schlimmer. Es waren nicht nur drei, sondern vier Gegentore. Mitte November setzte es dort in der Bundesliga eine 0:4-Abreibung. Nur gut, dass es im DFB-Pokal andere Gesetze geben soll. Wolfsburgs Mittelfeldspieler Yannick Gerhardt betonte nach dem Spiel in Bochum, was jetzt gefordert ist: "Wir müssen auf jeden Fall eine andere Reaktion zeigen." Und Kovac hob in der Pressekonferenz am Montag hervor, was jetzt nötig sei: "Leidenschaft!"

Mögliche Aufstellungen:

Borussia Mönchengladbach: Nicolas - Scally, Elvedi, Wöber - Honorat, Reitz, Koné, Netz - Neuhaus - Plea, Ngoumou

VfL Wolfsburg: Casteels - Lacroix, Jenz, Zesiger - Maehle, Svanberg, Vranckx, Gerhardt - Cerny, Majer - Wind

