NDR-Sport Transferticker: Werder leiht Borré als Füllkrug-Ersatz aus - Cuisance zu Osnabrück Stand: 01.09.2023 21:55 Uhr

HSV, Werder, Hansa, St. Pauli und Co. - am sogenannten Deadline Day der Sommer-Transferphase 2023 ist bei den Fußballclubs im Norden so einiges geschehen. Alle Entwicklungen zu Zugängen und Abgängen hier nachzulesen im Live-Ticker von NDR.de.

Nordclubs mit zahlreichen Transfers

Das war die Sommer-Transferperiode! Und bei den Nordclubs war einiges los. So hat Werder Bremen zuerst Niclas Füllkrug an Borussia Dortmund abgeben müssen, in Rafael Borré aber einen Ersatz gefunden. Der Kolumbianer kommt auf Leihbasis von Eintracht Frankfurt. Aber auch die anderen Nordclubs aus den ersten drei Ligen holten sich neue Kräfte.

VfL Osnabrück leiht Franzosen Cuisance aus

Zweitligist VfL Osnabrück hat sich für das zentrale Mittelfeld die Dienste von Michaël Cuisance gesichert. Der 24-jährige Franzose, der beim FC Venedig in Italien unter Vertrag steht, wird für ein Jahr ausgeliehen. Für Cuisance ist es eine Rückkehr nach Deutschland. Er spielte eins bei Borussia Mönchengladbach und beim FC Bayern München.

Füllkrug-Ersatz aus Frankfurt: Bremen leiht Borre aus

Werder Bremen hat den Ersatz für Nationalstürmer Niclas Füllkrug in der Bundesliga gefunden: Die Bremer leihen den kolumbianischen Angreifer Rafael Borre bis Saisonende von Eintracht Frankfurt aus. Borre hatte seit 2021 für Frankfurt gespielt und war einer der wichtigsten Akteure beim Europa-League-Triumph 2022. "Nach dem Wechsel von Niclas zu Borussia Dortmund war für uns klar, dass wir im Angriff noch etwas tun möchten. Mit Rafael ist uns dies gelungen", sagte Bremens Profifußball-Leiter Clemens Fritz.

Werder Bremen: Borré soll als Füllkrug-Ersatz kommen

Rafael Borré soll nach übereinstimmenden Medienberichten als Ersatz für den zu Borussia Dortmund gewechselten Niclas Füllkrug auf Leihbasis zum SV Werder Bremen kommen. Der Kolumbianer hat zuletzt bei Eintracht Frankfurt gespielt und brachte es dort in 63 Bundesliga-Einsätzen auf zehn Tore und acht Vorlagen. Er war entscheidend am Europa-League-Sieg der SGE vor zwei Saisons beteiligt. Den Medizincheck soll der 27-Jährige bereits absolviert haben.

Dikeni Salifou wechselt vom SVW in die U23 von Juve

Dikeni Salifou verlässt Werder Bremen und wechselt auf Leihbasis zu Juventus Turin in die zweite Mannschaft "Juventus Next Gen". Der 20-Jährige einigte sich mit dem SVW und den Vertretern des italienischen Rekordmeisters auf den Wechsel nach Norditalien. "Dikeni hatte bei uns zuletzt immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen und konnte so nie seinen Rhythmus finden. Er benötigt jetzt viel Spielpraxis und wir hoffen, dass er diese bei Juventus bekommen wird", sagte Clemens Fritz, Leiter Profifußball bei Werder Bremen.

TV-Tipp: Andreas Rettig im Sportclub zu den aktuellen Transfers

Das Hickhack um den Wechsel von Niclas Füllkrug, der Streik von Randal Kolo Muani und der Rekordtransfer von Harry Kane: auch in diesem Sommer schreibt der Fußball-Transfermarkt wieder besondere Geschichten. Warum schließt das Transferfenster erst kurz vor dem dritten Spieltag, ist ein einziger Spieler 100 Millionen Euro wirklich wert, und welche Auswirkungen haben sogenannte "Multi-Club-Ownerships" auf den Fußball? Im Sportclub am Sonntag (22:50 Uhr) diskutiert Moderatorin Sina Braun mit Ex-Manager Andreas Rettig über die wichtigsten Fragen und Themen rund um das Thema "Transfers im Fußball".

Zoller-Wechsel zum FC St. Pauli perfekt

Der FC St. Pauli hat am sogenannten Deadline Day noch einen Stürmer verpflichtet. Simon Zoller kommt von Bundesligist VfL Bochum. Zuvor hatte er bereits für den 1. FC Köln und den 1. FC Kaiserslautern gespielt. Für den VfL kam der 32-Jährige auf 109 Einsätze, erzielte 33 Tore und bereitete 21 weitere vor. Insgesamt stand der Stürmer in der Bundesliga in 114 Spielen auf dem Platz, schoss 17 Tore und bereitete acht weitere vor. In der 2. Liga hat Zoller bislang 119 Einsätze mit 40 Treffern und 19 Vorlagen. Der FCSP ist in der 2. Liga zwar ungeschlagen, hat in den bisherigen vier Partien aber nur zwei Tore erzielt.

Voglsammer-Transfer fix: Stürmer verstärkt Hannover 96

Andreas Voglsammer kommt zu Hannover 96. Der Stürmer, der zuletzt beim FC Millwall in England spielte, absolvierte unter anderem in der Bundesliga 50 Partien für Union Berlin und Arminia Bielefeld (vier Tore). Auch in der 2. Bundesliga kennt sich Voglsammer bestens aus: Für den Karlsruher SC, den 1. FC Heidenheim und Bielefeld stand er dort 163-mal auf den Platz und erzielte 49 Tore.

Noah Plume geht von Lübeck nach Oldenburg

Die Wege von Drittligist VfB Lübeck und Defensiv-Allrounder Noah Plume trennen sich nach 14 Monaten wieder. Der 27-Jährige, der im Sommer 2022 vom TSV Havelse an die Lohmühle gewechselt war, löste seinen laufenden Vertrag vorzeitig auf und schließt sich Drittliga-Absteiger VfB Oldenburg an, wie die Lübecker mitteilten. Plume bestritt in der vergangenen Saison 35 Pflichtspiele und erzielte dabei zwei Tore.

Hansa holt Mittelstürmer Junior Brumado aus Midtjylland

Der FC Hansa Rostock hat in der Pressekonferenz vor der Partie beim Hamburger SV die auf ein Jahr ausgelegte Leihe des brasilianischen Mittelstürmers Junior Brumado bekanntgegeben. Sportdirektor Kristian Walter bestätigte den Wechsel und sagte: "Mit ihm bekommen wir einen physisch starken Stürmer der uns sowohl qualitativ als auch in der Breite verstärken wird."

Bericht: St. Pauli soll Stürmer Zoller verpflichtet haben

Simon Zoller könnte die erhoffte Verstärkung im Sturm des FC St. Pauli werden. Wie die "Bild" berichtet, soll der 32-Jährige in Hamburg einen Vertrag bis 2025 unterschrieben haben. Eine offizielle Bestätigung von Seiten des Vereins gibt es noch nicht. Am Donnerstag hatte Zoller, der zuletzt für den VfL Bochum in der Bundesliga aktiv war, vor einer Unterschrift bei St. Paulis Ligakonkurrent Fortuna Düsseldorf gestanden.

Herbst zieht es von Oldenburg nach Emden

Fabian Herbst verlässt den VfB Oldenburg. Der Innenverteidiger wechselt auf eigenen Wunsch zum Oberligisten BSV Kickers Emden, wie der VfB in einer Mitteilung bekanntgab. Der 23-Jährige war seit 2019 beim Regionalligisten unter Vertrag und hat in der Regionalliga Nord sowie der 3. Liga 53 Partien für die Oldenburger absolviert. "Fabian ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen, den VfB in Richtung Emden verlassen zu können, um mehr Spielpraxis zu erhalten", sagte Sebastian Schachten, sportlicher Leiter des VfB Oldenburg.

Hannover holt Christopher Scott - Auch Voglsammer soll kommen

Hannover 96 hat sich die Dienste von Christopher Scott gesichert. Das gaben die Niedersachsen am Freitag bekannt. Der 21-jährige offensive Mittelfeldspieler, der bis dato insgesamt 21-mal für deutsche Junioren-Nationalteams aufgelaufen ist, wechselt für ein Jahr auf Leihbasis von Champions-League-Teilnehmer Royal Antwerpen an die Leine. Der Fußball-Zweitligist besitzt anschließend zudem eine Kaufoption. Ausgebildet wurde Scott in den Nachwuchsabteilungen von Bayer Leverkusen und Bayern München.

Nach Informationen der Bild-Zeitung ist 96 außerdem an Stürmer Andreas Voglsammer interessiert. Der 31-Jährige spielte in Deutschland unter anderem für Union Berlin, Arminia Bielefeld und den 1. FC Heidenheim und soll vom englischen Zweitligisten FC Millwall verpflichtet werden.

Ambros wechselt von Wolfsburg zu Freiburg II

Wolfsburgs Mittelfeldspieler Lukas Ambros wechselt auf Leihbasis für ein Jahr zum Drittligisten SC Freiburg II. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Freitag mit. Der 19-Jährige, der 2020 von Slavia Prag in die U17-Nachwuchsmannschaft der "Wölfe" gewechselt war, kam in der vergangenen Saison bei der 0:3-Niederlage im Heimspiel gegen RB Leipzig zu seinem Bundesliga-Debüt. Weitere acht Mal wurde der junge Tscheche für den Bundesliga-Kader berufen, kam jedoch zu bisher keinem weiteren Einsatz. Für die A-Junioren des VfL lief Ambros zwischen zwischen 2021 und 2023 insgesamt 32 Mal auf (fünf Treffer, neun Vorlagen).

Unterschiedliche Fristen beim Transferfenster

Heute um 18 Uhr schließt in Deutschland das Transferfenster. Zwischen den europäischen Top-Ligen gibt es allerdings Unterschiede, was den Transferschluss am sogenannten "Deadline Day" anbelangt. Während hierzulande Wechsel nur bis 18 Uhr gemeldet werden können, haben die Clubs in England und Spanien noch bis Mitternacht Zeit. In der italienischen Serie A schließt das Transferfenster um 20 Uhr, in der französischen Ligue 1 um 23 Uhr.

Abgegeben werden können Spieler auch über den 1. September hinaus - in Länder, deren Transferfenster noch länger geöffnet ist: Zum Beispiel nach Belgien (6. September) oder in die Türkei (8. September). Wechsel in die USA sind bereits jetzt nicht mehr möglich, dort ist seit dem 2. August Transferschluss. Größere Sorgen dürfte den Clubs indes bereiten, dass das Transferfenster in Saudi-Arabien noch bis zum 20. September geöffnet ist - die finanzkräftigen Clubs haben schon Stars wie Neymar, Karim Benzema oder Sadio Mané in die Wüste gelockt.

Werder Bremen verliert Niclas Füllkrug an Borussia Dortmund

Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug wechselt innerhalb der Bundesliga von Werder Bremen zu Borussia Dortmund. Der 30-Jährige erhält bei seinem neuen Club einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026, wie der BVB am Donnerstagabend mitteilte.

"Borussia Dortmund ist ein sehr besonderer Verein. Ich habe mich riesig über das Angebot gefreut, denn der Schritt zu diesem Club ist genau der, den ich mir gewünscht habe", sagte Füllkrug. "Das Stadion mit seinen außergewöhnlichen Fans als BVB-Profi zu erleben, kann ich kaum erwarten."

Werder Bremen verpflichtet Deman aus Brügge

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat in Olivier Deman einen Spieler für die linke Außenbahn verpflichtet. Der 23-Jährige kommt vom belgischen Club Cercle Brügge an die Weser. "Wir haben uns schon längere Zeit mit Olivier beschäftigt und sind mit ihm, seiner Agentur und Cercle Brügge schon seit mehreren Wochen in Gesprächen", sagte Werders Leiter Profifußball Clemens Fritz am Donnerstagabend. Deman hat 80 Pflichtspiele für Brügge absolviert. Im Juni hatte er sein Debüt für die belgische Nationalmannschaft gegeben.

Zum Post bei Twitter

Eintracht Braunschweig leiht Helgason aus Lecce aus

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat Thórir Jóhann Helgason von der US Lecce aus der Serie A verpflichtet. Wie die Niedersachsen mitteilten, wechselt der Mittelfeldspieler auf Leihbasis bis zum Saisonende zur Eintracht. Darüber hinaus sicherten sich die Braunschweiger eine Kaufoption für den 22 Jahre alten Isländer.

Zum Post bei Twitter

"Thórir Jóhann hat die läuferischen und technischen Voraussetzungen, um in unserem Mittelfeld die Organisation zwischen Defensive und Offensive zu verbessern. Darüber hinaus bringt er Scorerqualitäten und ein aggressives Zweikampfverhalten am Boden und in der Luft mit", sagte Geschäftsführer Peter Vollmann über den Nationalspieler.

Gruev von Werder Bremen zu Leeds United

Es hatte sich schon angedeutet, jetzt ist es fix: Werder Bremen und Ilia Gruev gehen ab sofort getrennte Wege. Der bulgarische Nationalspieler wechselt zum englischen Championship Club Leeds United, wie Werder am Donnerstagnachmittag mitteilte. "Er möchte seine weitere Entwicklung nun bei einem anderen Club fortsetzen", sagte Clemens Fritz, Leiter Profifußball bei Bremen. Gruev war bereits als 15-Jähriger zu Werder gekommen, schaffte den Sprung zu den Profis und absolvierte in der Bundesliga, 2. Liga und im Pokal 62 Pflichtspiele für die Hanseaten (ein Tor).

Breier-Abschied aus Rostock - Wechsel nach Lübeck

Jetzt ist es offiziell: Nach fast sechs gemeinsamen Jahren wird Pascal Breier den FC Hansa Rostock verlassen. Der 31-Jährige, der im Januar 2018 an die Ostseeküste kam, hat um die Auflösung seines noch bis Sommer 2024 laufenden Vertrages gebeten, um sich dem Drittligisten VfB Lübeck anzuschließen.

VfL Wolfsburg holt Stürmer Sarr

Nun ist es amtlich: Wie die Niedersachsen am Donnerstagnachmittag mitteilten, kommt der schwedische Angreifer Amin Sarr zum VfL Wolfsburg. Der 22-Jährige, der für Schwedens U21 drei Tore in zehn Länderspielen schoss, wird vom französischen Erstligisten Olympique Lyon bis Saisonende ausgeliehen.

Hansa Rostock trennt sich von Thill

Zweitligist Hansa Rostock und Sébastien Thill gehen künftig getrennte Wege. Die Hanseaten einigten sich mit dem Mittelfeldspieler darauf, den ursprünglich bis 2024 datierten Vertrag aufzulösen. Der 29-Jährige war im Sommer 2022 vom luxemburgischen Erstligisten FC Progrès Niederkorn an die Küste gewechselt und bestritt für Hansa insgesamt zehn Zweitligaeinsätze.

Braunschweiger Interesse am Isländer Helgason

Nach der Verpflichtung von Stürmer Florian Krüger will Eintracht Braunschweig noch zwei weitere Verstärkungen für den erwarteten Abstiegskampf in der 2. Fußball-Bundesliga holen. Trainer Jens Härtel bestätigte am Donnerstag bei der Pressekonferenz zum Heimspiel gegen den FC St. Pauli (Freitag, 18.30 Uhr) das Interesse an dem isländischen Nationalspieler Thorir Johann Helgason vom italienischen Erstligisten US Lecce.

Werder Bremen: Gruev zu Leeds, Deman kommt

Auch abseits der Personalie Niclas Füllkrug ist Werder Bremen auf dem Transfermarkt aktiv. Die Verpflichtung von Olivier Deman steht laut Clemens Fritz, Leiter Profifußball bei Werder, unmittelbar bevor. "Wir haben ihn lange beobachtet. Er ist in Bremen und ich gehe davon aus, dass der Transfer heute über die Bühne geht." Der 23 Jahre alte Linksverteidiger und belgische Nationalspieler steht bei Cercle Brügge unter Vertrag. Sein Marktwert wird auf drei Millionen Euro taxiert.

Das Geld dafür könnte Werder mit dem Abschied von Ilia Gruev auftreiben: Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt wohl für kolportierte fünf Millionen Euro zu Leeds United. Auch diesen Transfer will Bremen noch heute eintüten.

VfL Wolfsburg: Kovac deutet Sarr-Deal an

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg steht unmittelbar vor der Leihe des schwedischen Stürmers Amin Sarr. "Wir sind dabei, einen Stürmer zu verpflichten", sagte Trainer Niko Kovac am Donnerstag. Bei der direkten Nachfrage nach Sarr lächelte Kovac und nickte zustimmend. Medienberichten zufolge soll der 22-Jährige von Olympique Lyon ausgeliehen werden, dazu soll danach eine Kaufpflicht mit einem Gesamtpaket von rund 15 Millionen Euro Ablöse greifen.

Werders Füllkrug: Medizincheck beim BVB

Der Wechsel von Werder Bremens Niclas Füllkrug zu Borussia Dortmund steht übereinstimmenden Medienberichten unmittelbar bevor. BVB-Trainer Edin Terzic verweigerte zwar am Donnerstag jegliche Kommentare zu einem bevorstehenden Wechsel. Der 30-Jährige soll aber bereits in Dortmund den Medizincheck absolvieren.

"Wir sind mit einem Verein im Austausch und haben eine Einigung erzielt. Ich möchte aber noch keinen Verein bestätigen. Es sind noch ein paar Details zu klären", sagte Werders Leiter Profifußball, Clemens Fritz. Im Gespräch ist eine Ablösesumme von 15 Millionen Euro, der Nationalstürmer soll beim BVB einen Dreijahresvertrag erhalten. Werder sucht bereits einen Nachfolger: "Wir haben gesagt, wenn wir noch was verlieren, wollen wir noch was machen. Das wird eher Freitag der Fall sein", sagte Fritz.

HSV lässt Heil zu Preußen Münster ziehen

Offensivspieler Ogechika Heil verlässt den Zweitligisten HSV und schließt sich dem Drittliga-Aufsteiger Preußen Münster an. Das gaben die Münsterländer am Donnerstag bekannt. Über die Vertragslaufzeit des 22-Jährigen, der in der vergangenen Saison an den niederländischen Erstligisten Go Ahaed Deventer verliehen war, machte Münster keine Angaben.

Hansas Breier zum VfB Lübeck?

Pascal Breier verlässt offenbar den Zweitligisten Hansa Rostock. Der 31-Jährige, der erst im Juni seinen Vertrag bei den Mecklenburgern um ein Jahr verlängert hatte, steht laut "Bild" vor einem Wechsel zum Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck. Zuletzt spielte der Stürmer, seit 2018 bei Hansa, nur noch im Regionalligateam der Rostocker.

Werder Bremen: Füllkrug zum BVB?

Werder Bremens Niclas Füllkrug steht offenbar vor einem Wechsel zum Bundesliga-Konkurrenten Borussia Dortmund. Das berichten übereinstimmend "DeichStube" und "Ruhrnachrichten". Laut "WAZ" ist sich der 30-Jährige mit dem BVB bereits einig geworden und soll einen Dreijahresvertrag erhalten. Knackpunkt ist wohl noch die Ablösesumme: Werder fordert 20 Millionen Euro. Spekuliert wird auch darüber, dass die Hanseaten im Gegenzug Dortmunds Youssoufa Moukoko ausleihen.

Hamburgs Heil nach Münster?

HSV-Profi Ogechika Heil steht vor einem Wechsel zum Drittligisten Preußen Münster. Laut den "Westfälischen Nachrichten" soll der 22 Jahre alte Offensivspieler, der in der vergangenen Saison lediglich auf 18 Einsatzminuten kam, ausgeliehen werden.

HSV holt Poreba vom RC Lens

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat den defensiven Mittelfeldspieler Lukasz Poreba vom französischen Erstligisten RC Lens bis zum Ende der Saison ausgeliehen. "Dank seiner Qualitäten im Spiel mit und gegen den Ball wird er uns im Mittelfeld auf der Sechserposition verstärken und den Konkurrenzkampf im Team erhöhen", sagte Profifußball-Direktor Claus Costa über den zehnfachen U21-Nationalspieler Polens.

Zum Post bei Twitter

Der 23-Jährige soll Stammspieler Jonas Meffert vertreten und herausfordern. Poreba war im Sommer 2022 von Zaglebie Lubin zum RC Lens gewechselt. Für die Franzosen kam Poreba dabei nur auf zwölf Pflichtspiele in der ersten Mannschaft. "Ich kenne den HSV seit vielen Jahren und für mich ist es eine große Freude, jetzt für diesen außergewöhnlichen Club zu spielen. Ich werde immer 100 Prozent geben und stets für die Mannschaft arbeiten", sagte Poreba.

Stürmer Sarr zum VfL Wolfsburg?

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat kurz vor Transferschluss offenbar noch eine Offensivverstärkung gefunden. Nach übereinstimmenden Medienberichten sind sich die Niedersachsen mit Amin Sarr von Olympique Lyon einig. Demnach soll der Schwede ausgeliehen werden.

Offensivmann Scott wohl zu Hannover 96

Fußball-Zweitligist Hannover 96 steht vor der Verpflichtung von Christopher Scott. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge absolviert der offensive Mittelfeldspieler von Royal Antwerpen bereits heute den Medizincheck bei den Niedersachsen, die den 21-jährigen gebürtigen Kölner für ein Jahr mit Kaufoption ausleihen wollen. Scott, der in der Jugend von Bayern München und Bayer Leverkusen ausgebildet wurde, hat beim belgischen Doublegewinner noch einen Vertrag bis 2026.

Werder Bremen: Gruev und Burke vor Abschied

Fußball-Bundesligist Werder Bremen plant ohne Mittelfeldspieler Ilia Gruev und Flügelspieler Oliver Burke. Beide seien in Gesprächen mit anderen Clubs über einen Wechsel und daher vom Trainingsbetrieb freigestellt, teilte Bremen am Mittwoch mit. Der Schotte Burke wird mit einem Transfer nach England in Verbindung gebracht, an Gruev soll Ajax Amsterdam interessiert sein. Beide Spieler stehen bei Werder noch bis 2025 unter Vertrag.

Hamburgs David bis Saisonende zu Hansa Rostock

Zweitliga-Spitzenreiter Hamburger SV hat Innenverteidiger Jonas David für die aktuelle Saison an den Ligakonkurrenten Hansa Rostock verliehen. Gleichzeitig verlängerte der HSV den Vertrag mit dem 23-Jährigen bis 30. Juni 2025. Schon am Sonntag (13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) könnte es zu einem Wiedersehen kommen, dann empfängt der Tabellenführer den zweitplatzierten FC Hansa.

Groningens Krüger auf Leihbasis nach Braunschweig

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig verstärkt seine Offensive mit dem früheren U21-Europameister Florian Krüger. Der 24-Jährige wird für eine Saison vom FC Groningen ausgeliehen, bei dem er noch bis 2026 unter Vertrag steht. Der BTSV sicherte sich zudem eine Kaufoption. Krüger war im vergangenen Sommer für 1,3 Millionen Euro Ablöse von Arminia Bielefeld in die Eredivisie gewechselt, wo er mit sechs Torbeteiligungen in 22 Partien den Abstieg Groningens aber nicht verhindern konnte.

Putaro vom VfL Osnabrück nach Bielefeld

Offensivspieler Leandro Putaro verlässt Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück und wechselt auf Leihbasis für eine Saison zum Drittligisten Arminia Bielefeld. Im Sommer 2022 hatte der VfL Putaro vom SC Verl unter Vertrag genommen. Mit der Kaderplanung für die laufende Saison sank die Wahrscheinlichkeit auf Spielzeit für den 26 Jahre alten gebürtigen Göttinger.

Dieses Thema im Programm:

Sport aktuell | 31.08.2023 | 13:17 Uhr