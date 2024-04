NDR-Sport Transat CIC gestartet: Herrmann mit Malizia auf dem Weg nach New York Stand: 28.04.2024 14:52 Uhr

Boris Herrmann ist am Sonntag mit seiner Malizia - Seaexplorer in die Transat CIC von Lorient nach New York gestartet. Die Transatlantik-Regatta ist für den Hamburger der erste Härtetest im Vendée-Globe-Jahr.

Bei milden Windbedingungen und sonnigem Wetter kreuzte die Flotte der Imoca-Rennyachten am Sonntagmittag die Startlinie vor Lorient und umrundete die Insel Groix. Herrmann legte an Position 23 von 33 gestarteten Solisten einen gemächlichen Auftakt hin, hielt sich aus Zweikämpfen heraus.

Von der französichen Küste aus geht es über den Atlantik nach New York. Neun bis elf Tage wird Herrmann voraussichtlich bis ins Ziel brauchen. "Es ist ein Abenteuer, bei dem man nie weiß, was passieren wird", sagte er kurz vor dem Start.

Den ersten "Erfolg" hat der Hamburger nun bereits eingefahren: Mit der Überquerung der Startlinie hat der Malizia-Skipper auch formal die finale Qualifikation für seinen zweiten Vendée-Globe-Start am 10. November sicher.

3.500 Nordatlantik-Seemeilen nach New York

Die rund 3.500 Nordatlantik-Seemeilen von der Bretagne in Richtung Ostküste der USA sind für Herrmann und die Malizia der Saisonstart und die erste Standortbestimmung für die Vendée Globe. Als Transat-Favoriten gelten drei Franzosen mit ihren neuen Booten: Charlie Dalin (Macif), Jérémie Beyou (Charal) und Yoann Richomme (Papder rec Arkéa).

Eine Stunde nach dem Rennstart hatten Beyou und Dalin die Führung übernommen. Herrmann lag mit guter Geschwindigkeit auf Platz zwölf.

Rückregatta mit Herrmann startet am 29. Mai

Ein Fokuspunkt bei der Regatta für ihn sei, "besser zu schlafen. Im Einhandmodus segelt das Unterbewusstein immer mit, auch im Schlaf, beziehungsweise im Halbschlaf. Ich hoffe, dass mir das diesmal besser gelingt", hatte der gebürtige Oldenburger vor dem Start gesagt. Er wird auch die Rückregatta in Angriff nehmen, die am 29. Mai in New York beginnt.

