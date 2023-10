Handball THW Kiel in Paris: Wegweisendes Spitzenspiel bei PSG Stand: 26.10.2023 08:04 Uhr

Der THW Kiel trifft heute in der Handball-Champions-League auf Paris Saint-Germain. Im Spitzenspiel zwischen dem deutschen und dem französischen Meister geht es um eine wichtige Weichenstellung in der umkämpften Vorrunden-Gruppe A.

Von Jan Kirschner

Dort lief es für die "Zebras" bislang - anders als in der heimischen Liga - vergleichsweise gut. Nach vier Siegen zum Auftakt gab es vergangene Woche bei Kolstad IL den ersten Rückschlag (30:34). Der kostete aber gleich die Tabellenführung, da Paris mit einem 33:30 gegen Aalborg vorbeizog.

Kiel und Paris wollen die Tabellenführung

In der französischen Hauptstadt kommt es nun im direkten Duell zum absoluten Spitzenspiel der Gruppe (20.45 Uhr). Beide Teams haben nach fünf Partien vier Siege und eine Niederlage auf dem Konto. Kiel-Bezwinger Kolstad lauert mit nur einer Pleite mehr darauf, den Verlierer des Duells in Paris zu überholen und einen der ersten beiden Plätze zu erobern, die die direkte Qualifikation für das Viertelfinale bedeuten.

PSG-Trainer Raul Gonzalez ist sich der engen Konstellation in der Gruppe bewusst und sagte nach dem Erfolg über Aalborg: "Wir haben Ruhe bewahrt und unsere Erfahrung genutzt, gegen Kiel müssen wir aber auf jeden Fall besser spielen."

"Wir müssen im Angriff noch präziser werden."

— THW-Kapitän Patrick Wienczek

Das ist nach dem Holperstart in die Saison auch der Auftrag der "Zebras". Denn auch wenn es zuletzt einen 32:29-Sieg in der Liga über Lemgo gab, haben die Schleswig-Holsteiner wettbewerbsübergreifend bereits sechs Pflichtspiel-Niederlagen kassiert.

"So eine Phase habe ich beim THW schon mal erlebt - aber es ist lange her", sagt Kapitän Patrick Wiencek, der seit 2012 an der Ostsee spielt. Denn trotz des Sieges gegen Lemgo sieht er das Team noch nicht auf gewohntem Niveau: "Wir müssen im Angriff noch präziser werden und in der Abwehr die Abstimmung verbessern", fordert er.

PSG in den jüngsten Duellen der Sieger

Das wird nötig sein gegen einen stark besetzten Gegner, in dessen Kader zwei Akteure mit THW-Vergangenheit stehen. Rückraum-Ass Nikola Karabatic war von 2005 bis 2009 ein "Zebra" und wird im Sommer seine Karriere beenden. Andreas Palicka hütete von 2008 bis 2015 das Kieler Tor.

Beide Clubs standen sich erst im Mai gegenüber, seinerzeit ging es im Viertelfinale um ein Ticket für die Endrunde in Köln. Paris gewann beide Spiele, in Kiel mit 31:27, zu Hause mit 32:29. Die Mannschaft von Trainer Filip Jicha würde sich nur allzu gerne für das Aus im Frühjahr revanchieren.

"Wir haben sehr viel Fleiß, sehr viel Arbeit auf die Platte gebracht“, hatte der Coach am Sonntag gegen Lemgo beobachtet. Nun hofft er gegen Paris auf ähnliche Tugenden - und Punkte im Kampf um die ersten beiden Plätze.

