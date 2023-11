NDR-Sport SG Flensburg-Handewitt holt dänischen Weltmeister Kirkelökke Stand: 09.11.2023 11:30 Uhr

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat seine Kaderplanung weiter vorangetrieben. Der dreimalige deutsche Meister verstärkt sich zur kommenden Saison mit dem dänischen Weltmeister Niclas Kirkelökke.

Der 29 Jahre alte rechte Rückraumspieler, der seit 2019 beim Ligakonkurrenten Rhein-Neckar Löwen spielt, unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. "Als die Anfrage kam, war für mich schnell klar, dass ich ein Teil der SG werden möchte. Wir hatten sehr gute Gespräche, in denen das Gesamtpaket für mich absolut gestimmt hat. Große dänische Handballlegenden haben hier Tradition. Ich bin daher sehr stolz, ein Teil dieser Geschichte zu werden", so Kirkelökke.

"Der Verein steht für den dänischen Einfluss der Grenzregion und eine ganze Stadt lebt für den Handball. Das ist etwas ganz Besonderes und darauf freue ich mich sehr, auch dass ich nun näher an meiner Heimat leben kann. Durch meine Kollegen in der dänischen Nationalmannschaft habe ich die SG lange schon verfolgt und sehr viel Positives gehört."

"Niclas fügt neue Dimension hinzu."

— SG-Trainer Nicolej Krickau

Der dänische SG-Trainer Nicolej Krickau freut sich sehr auf die Zusammenarbeit mit seinem Landsmann. "Wir verstehen uns sehr gut und wenn ich mir seine Entwicklung der vergangenen Jahre anschaue, bin ich mir sicher, dass er eine neue Dimension zu unserem bestehendem Team und Spiel hinzufügen wird."

Gleichzeitig teilte die SG mit, dass der im nächsten Sommer auslaufende Vertrag mit Teitur Einarsson nicht verlängert wird. Der Isländer war 2021 vom schwedischen Erstligisten IFK Kristianstad an die Förde gekommen. In seinen drei Spielzeiten für Flensburg erzielte er in bislang 66 Einsätzen 115 Tore.

Im Januar mit Dänemark den WM-Titel geholt

Mit den Rhein-Neckar Löwen, mit denen Kirkelökke am Sonnabend kommender Woche in Flensburg zu Gast sein wird, gewann der Linkshänder in der Saison 2022/2023 den DHB-Pokal. Auch in der dänischen Nationalmannschaft entwickelte er sich zu einer festen Größe. Bereits bei der U18-EM und der U19-WM wurde er ins All Star Team berufen. Seit seinem Debüt gegen die Niederlande am 3. November 2016 läuft der 29-Jährige für die A-Nationalmannschaft auf. In 64 Länderspielen kommt der gebürtig aus Ringe stammendende Däne inzwischen auf 122 Tore. 2022 gewann er mit Dänemark EM-Bronze und im Januar dieses Jahres wurde er Weltmeister.

"Mit Niclas wechselt ein sehr erfahrener und absoluter Mannschaftsspieler zu uns. Wir sind sehr froh, dass er seine Entscheidung für die SG getroffen und einen Dreijahresvertrag unterschrieben hat. Er kennt die Liga perfekt und verfügt über viel internationale Erfahrung", sagte SG-Geschäftsführer Holger Glandorf.

