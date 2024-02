NDR-Sport Segeln: Ocean Race Europe startet 2025 in Kiel - mit Herrmanns Malizia Stand: 14.02.2024 11:17 Uhr

Nach dem Ocean-Race-Fly-By im vergangenen Jahr darf sich Kiel auf das nächste Segel-Großevent freuen. Der Startschuss für das Ocean Race Europe wird 2025 in der selbsternannten "Sailing City" fallen. Mit dabei ist auch das Team Malizia mit dem Hamburger Skipper Boris Herrmann.

Kiels Oberbürgermeister Dr. Ulf Kämpfer (SPD) und Herrmann präsentierten die Pläne für den europäischen Ableger des Ocean Race am Mittwoch in Kiel. "Dass wir Starthafen werden, ist eine große Ehre für uns. Das ist für uns eine ganz, ganz große Sache", sagte Kämpfer. "Wir wollen auch außerhalb der Kieler Woche tolles Segeln in Kiel haben. Ich freue mich wahnsinnig."

"In der deutschen Vorzeigestadt für Segeln starten zu dürfen, ist für uns natürlich der Jackpot."

— Boris Herrmann

Die Rennen der Imoca-Klasse wird am 10. August 2025 in der Kieler Förde starten und die Malizia Seaexplorer und Co. über alle europäischen Meere führen. Es ist die zweite Auflage des Ocean Race Europe nach dem ersten Rennen im Jahr 2021.

"Unvergessliches" Ocean-Race-Fly-By

Im vergangenen Juni hatte das Ocean Race rund um den Globus eine kleine Stippvisite in Kiel eingelegt. Mehr als 100.000 Zuschauer verfolgten am 9. Juni den Fly-By der Imoca-Rennyachten an beiden Ufern der Kieler Förde, bevor der spätere Ocean-Race-Sieger 11th Hour Racing und auch die Malizia Kurs auf Den Haag nahmen.

"Das war eine spektakuläre Passage, die uns unvergesslich bleiben wird. Kiel hat sich von seiner besten Seite gezeigt, ein perfekt organisierter Fly-By", hatte Herrmann nach dem Kurzbesuch in der Förde gesagt.

Startschuss im Spätsommer 2025 in Kiel

2025 wird hier nun der Startschuss für das Ocean Race Europe fallen und Kiel wird sich für einen Ansturm der Segel-Fans wappnen müssen, die dabei sein wollen, wenn Herrmann und Co. in See stechen, um durch die Ostsee, Nordsee, den Atlantik und das Mittelmeer zu segeln. Unter dem Motto "Connecting Europe: Racing to restore our ocean and waters" (Rennen zur Wiederherstellung unserer Ozeane und Gewässer) soll das Ocean Race Europe bis zu fünf Zwischenstopps auf dem Weg zum Zielhafen im Mittelmeer einlegen.

Das nächste große Ocean Race rund um die Welt, bei dem Herrmann mit der Malizia im vergangenen Jahr Dritter geworden war, wird im Januar 2027 starten. Dann möchte Kiel nicht nur Fly-By-Ort sein, sondern gerne auch Zielhafen für eine Etappen.

Dieses Thema im Programm:

Schleswig-Holstein Magazin | 14.02.2024 | 19:30 Uhr