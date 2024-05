Klein Flottbek David Will siegt im Championat von Hamburg Stand: 10.05.2024 13:59 Uhr

Springreiter David Will hat am Donnerstag beim traditionsreichen Deutschen Spring- und Dressur-Derby in Klein Flottbek das Championat von Hamburg gewonnen. Der NDR überträgt auch heute sowie am Wochenende live.

Der 36-Jährige aus Dagobertshausen bei Marburg war am Donnerstag im Stechen des Championats von Hamburg nicht zu schlagen. Mit seinem zwölf Jahre alten Wallach My Prins zeigte der Vize-Teameuropameister von 2021 unter den Augen von Bundestrainer Otto Becker den schnellsten fehlerfreien Ritt (49,06 Sekunden). "Ich bin überglücklich. Mein Pferd ist richtig gut gesprungen. Er geht auch am Samstag den Großen Preis", sagte Will dem NDR. "Ich glaube, dass das vielleicht ein gutes Omen ist."

Deußer ist schnell, aber patzt

Der Hesse hatte besonders vor dem vorletzten der insgesamt 18 Paare im Stechen zittern müssen. Sein Landsmann Daniel Deußer war mit seinem Toppferd Killer Queen schnell unterwegs und unterbot die Zeit von Will noch. Doch nach zwei Abwürfen fand er sich auf Rang 13 wieder. Insgesamt blieben nur drei Reiter im Stechen ohne Strafpunkte.

Zweiter hinter Will wurde der Belgier Karel Cox mit Viva (49,32) vor dem Niederländer Harria Smolders mit Uricas (50,63). Für seinen Sieg erhielt Will 20.000 Euro des Preisgeldes von 80.500 Euro. Die Prüfung war zudem die Qualifikation für den Großen Preis am Sonnabend (15 Uhr, live im NDR).

Breen gewinnt erste Derby-Qualifikation

Höhepunkt beim Klassiker ist der Kampf um das Blaue Band des Derby-Siegers am Sonntag. Die erste Qualifikation zum Spring-Derby hatte am Mittwoch Shane Breen für sich entschieden. Der 49 Jahre alte Ire setzte sich mit Ipswich in 72,12 Sekunden durch und verhinderte mit dem schnellsten fehlerfreien Ritt ein kleines Reit-Rentner-Märchen. Der 69-jährige Karl-Heinz Markus aus Werlte im Emsland hatte bis zu Breens Durchlauf in Führung gelegen, durfte sich aber mit seiner neunjährigen Stute Fiona (78,03) über einen beachtlichen zweiten Platz freuen.

In dem Springen mussten wie üblich viele der berühmten Hindernisse des Derby-Parcours wie der Wall noch nicht überwunden werden. Die zweite Qualifikation steht heute (13.30 Uhr, live im NDR) auf dem Programm.

Das Spring-Derby am Sonntag ist in diesem Jahr mit 120.000 Euro dotiert, der Große Preis am Sonnabend mit 250.000 Euro. Die beiden Prüfungen liegen in der Dotierung jeweils leicht unter der des Vorjahres.

Mario Stevens, der im vergangenen Jahr das Championat gewann, Janne Friedrike Meyer-Zimmermann bei ihrem Heimturnier, der dreimalige Derby-Sieger André Thieme, Philipp Weishaupt, Hans-Dieter Dreher, Vielseitigkeitsreiterin Sandra Auffarth, Titelverteidiger Marvin Jüngel und jede Menge starke internationale Konkurrenz - sie alle sind in Klein Flottbek dabei.

