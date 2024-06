Sieg im Elfmeterschießen Hannover 96 II steigt in die Dritte Liga auf und schreibt Geschichte Stand: 02.06.2024 16:26 Uhr

Die U23 von Hannover 96 ist in die Dritte Liga aufgestiegen. Der Meister der Fußball-Regionalliga Nord setzte sich im Rückspiel gegen die Kickers Würzburg am Sonntag mit 5:4 im Elfmeterschießen durch.

Eric Uhlmann war der umjubelte Siegtorschütze für die Mannschaft von Trainer Daniel Stendel, die Geschichte schreibt: Sie ist die erste Zweitvertretung eines Zweitligisten in der Dritten Liga. Beim Shoot-out wurde ausgerechnet ein gebürtiger Hannoveraner zur tragischen Figur bei den Würzburgern: Saliou Sané traf als einziger Spieler nicht.

Nach Verlängerung hatte es 3:2 (2:1, 1:0) für Hannover gestanden. Damit war das Hinspiel-Ergebnis, das die Bayern mit 1:0 für sich entschieden hatten, lediglich egalisiert.

96 mit viel Tempo und Zug zum Tor

Die rund 25.000 Zuschauer in der Bundesliga-Arena am Maschsee sahen vom Anpfiff weg ein packendes Aufstiegsduell - mit zahlreichen Offensivaktionen und Torchancen hüben wie drüben. Die druckvollere Mannschaft waren aber die Niedersachsen: Kolja Oudenne scheiterte aus der Drehung an Würzburgs Keeper Vincent Friedsam (20.).

Doch nur wenig später durften die Gastgeber jubeln: Brooklyn Ezeh, der bereits zwölfmal für die 96-Profis in der Zweiten Liga aufgelaufen ist, zog nach einem schnellen Konter halblinks in den Strafraum und überwand Friedsam mit einem platzierten Schuss ins obere rechte Eck - die verdiente Führung (22.). Kurz darauf gab es den nächsten Rückschlag für die Gäste: Routinier und Innenverteidiger Daniel Hägele musste verletzt vom Platz (28.).

Auch in der Folge kam Hannover nach Balleroberungen immer wieder blitzschnell vor das Würzburger Tor. Die Kickers schwammen gewaltig und wären doch beinahe aus dem Nichts zum Ausgleich gekommen: Ein Freistoß von Ivan Franjic wurde länger und länger und klatschte schließlich an den Pfosten (45.+3).

Hannover drückt, Würzburg trifft

Auch nach Wiederbeginn hatten die Gastgeber den Vorwärtsgang eingelegt: Oudennes strammen Schuss aus 18 Metern lenkte Friedsam über die Torlatte (46.). Den Kopfball von Tim Walbrecht parierte der Gästekeeper ebenso (52.) wie den von Christopher Scott (65.).

Statt des längst verdienten zweiten Treffers mussten die Niedersachsen dann den Ausgleich hinnehmen: Tom Moustier brachte im Strafraum Maximilian Zaiser zu Fall - Sané verwandelte den unstrittigen Foulelfmeter zum 1:1 (75.). Aber nur acht Minuten später gab es auch auf der Gegenseite einen Strafstoß: Friedsam hatte Julian Börner mit den Fäusten am Kopf erwischt. Uhlmann traf zur erneuten Führung für 96 (85.).

Matsudas Tor in der Verlängerung reicht nicht

In der 90. Minute verhinderte 96-Torwart Leo Weinkauf den erneuten Ausgleich: Pascal Moll war alleine auf ihn zugelaufen, Weinkauf konnte jedoch parieren und so den Knock-out für sein Team verhindern. In der Verlängerung wähnten sich die Niedersachsen nach dem Treffer von Hayate Matsuda (105.) dann wieder auf der Siegerstraße, doch Franjic verwandelte sieben Minuten später den zweiten Würzburger Strafstoß (Moustier hatte Benyas Solomon Junge-Abiol gehalten) zum 2:3. So musste das Elfmeterschießen die Entscheidung bringen - mit dem besseren Ende für Hannover 96.

Spielstatistik Hannover 96 II - Würzburger Kickers

2.Spieltag, 02.06.2024 13:30 Uhr

Hannover 96 II 8 Würzburger Kickers 6

Tore:

1:0 Ezeh (22.)

Ezeh (22.) 1:1 Saliou Sané (75., Foulelfmeter)

Saliou Sané (75., Foulelfmeter) 2:1 Uhlmann (85., Foulelfmeter)

Uhlmann (85., Foulelfmeter) 3:1 Matsuda (105.)

Matsuda (105.) 3:2 Franjic (112., Foulelfmeter)

Hannover 96 II: Weinkauf - Arkenberg, Uhlmann, Börner, Ezeh - Moustier (118. Busch), Walbrecht - Oudenne, Chakroun (77. Hesse), Matsuda - Scott (78. Stepantsev)

Würzburger Kickers: Friedsam - Montcheu (80. Karimani), Hägele (28. Haas / 106. Wegmann), Kraus, Kurzweg - Zaiser - Franjic, Meisel (106. Sausen) - Junge-Abiol, Caciel (81. Moll) - Saliou Sané

Zuschauer: 25000

