NDR-Sport Reife Leistung: St. Pauli siegt in Berlin und springt auf Rang eins

Der FC St. Pauli ist neuer Spitzenreiter der 2. Fußball-Bundesliga. Die Kiezkicker setzten sich am Samstagabend mit beeindruckender mannschaftlicher Geschlossenheit mit 2:1 (1:0) bei Bundesliga-Absteiger Hertha BSC durch.

Von Florian Neuhauss

Mit der Unterstützung von rund 12.000 eigenen Fans zeigten Kapitän Marcel Hartel und Co. eine reife Leistung, die eines Tabellenführers würdig war. Das knappe Ergebnis täuscht über die deutliche Überlegenheit der Gäste hinweg - von Berlins Toptorjäger Haris Tabakovic war genauso wenig zu sehen wie vom zuletzt in Kiel noch so starken Fabian Reese. Die Hamburger hätten eigentlich deutlich höher gewinnen müssen. Doch es zeugte auch von ihrer großen Klasse, dass sie sich weder von den vergebenen Chancen noch vom überraschenden Anschlusstreffer nicht aus der Ruhe bringen ließen.

Und dann gab es auch noch ein lang erwartetes Comeback: Der eigentliche Spielführer Jackson Irvine kam nach seiner Verletzungspause in der Schlussphase erstmals wieder zum Einsatz.

Durch den vierten Saisonsieg - St. Pauli ist als einziges Team der Liga noch ungeschlagen - überholten die Gäste in der Tabelle auch den Stadtrivalen. Der HSV hatte am Freitagabend zum eigenen 136. Geburtstag den vormaligen Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf abgelöst.

Eggestein beendet eigene Torlos-Serie

Die Partie vor mehr als 66.000 Zuschauenden im Olympiastadion hatte allerdings einige Anlaufzeit gebraucht. Die Teams schenkten sich nichts, größere Chancen blieben zunächst aus. Wenn sich eine Mannschaft die Führung verdient hatte, dann war es aber St. Pauli, das deutlich mehr für die Offensive getan hatte.

In der 25. Minute zog Elias Saad ein Tempo-Dribbling an und passte zu Johannes Eggenstein. St. Paulis Mittelstürmer drehte sich geschickt und schoss sofort. Tjark Ernst im Tor der Berliner ließ abprallen - und Eggestein stellte im Nachsetzen auf 1:0. Es war sein erster Treffer seit fast elf Monaten.

Videobeweis: Aytekin nimmt Elfmeter für St. Pauli zurück

Eine ernsthafte Reaktion der Hertha blieb aus - und dann pfiff Schiedsrichter Deniz Aytekin plötzlich Elfmeter für St. Pauli. Eric Smith war im Zweikampf mit Andreas Bouchalakis zu Boden gegangen und hielt sich das Bein. Doch Aytekin sah sich die Szene in der Review-Area noch einmal genau an und korrigierte seine Entscheidung. Der 45-Jährige zeigte zudem Gelb - allerdings Heißsporn Fabian Hürzeler, weil der Gästetrainer sich zu sehr aufgeregt hatte.

Die Berliner taten sich auch in der Folge schwer. Der nimmermüde Saad bereitete dem Bundesliga-Absteiger immer wieder Probleme. Nach einem starken Dribbling des 23-Jährigen schoss Lars Ritzka drüber (45.+1). Saad schoss selbst ans Außennetz (45.+3).

Hartel steht in der Luft - Scherhant verkürzt

Die St. Paulianer zeigten auch nach der Pause schlicht eine überzeugende Leistung. Die beste Defensive der Liga (bis dahin vier Gegentore) ließ kaum etwas zu. Auf der anderen Seite hätten Saad (49.), Connor Metcalfe (53.), Smith (58.) und Eggestein (65.) schon erhöhen können. Für das zweite Tor sorgte dann Hartel - per Kopf! Der Edeltechniker scheiterte zunächst noch mit einem Kopfball an der Latte. Doch die zweite Chance folgte umgehend, und die Flanke von Oladapo Afolayan köpfte Hartel sehenswert in die Maschen (74.).

Womöglich waren sich die Hamburger schon ein wenig zu sicher. Ausgerechnet Rückkehrer Irvine leistete sich im Spielaufbau einen folgenschweren Ballverlust, den Derry Scherhant mit dem 1:2 bestrafte (83.). Doch der Treffer änderte am verdienten Sieg der Norddeutschen nichts mehr.

Spielstatistik Hertha BSC Berlin - FC St. Pauli

8.Spieltag, 30.09.2023 20:30 Uhr

Hertha BSC Berlin 1 FC St. Pauli 2

Tore:

0:1 J. Eggestein (25.)

J. Eggestein (25.) 0:2 Hartel (74.)

Hartel (74.) 1:2 Scherhant (83.)

Hertha BSC Berlin: T. Ernst - Karbownik (71. Bence Dardai), Leistner, Kempf, Dudziak (59. Hussein) - Bouchalakis, Marton Dardai - Winkler (46. G. Christensen), Prevljak (71. Scherhant), Reese - Tabakovic (80. Niederlechner)

FC St. Pauli: Vasilj - Wahl, Smith, Mets - Saliakas, Metcalfe (71. Irvine), Hartel (90.+1 Boukhalfa), Ritzka - Afolayan (85. Amenyido), J. Eggestein (71. Albers), Saad (85. Treu)

Zuschauer: 66113

