Randale beim Fußball Hannover 96, Braunschweig und die Polizei planen gemeinsames Konzept

Nach den Ausschreitungen beim Niedersachsenderby zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig wollen die Vereine zusammen mit Polizei und Innenministerium Maßnahmen gegen Gewalt im Stadion erarbeiten.

Von Tiede Thedinga

Gemeinsam habe man sich auf einen Arbeitsprozess geeinigt, sagte Innenministerin Daniela Behrens (SPD) am Mittwoch nach einem Gespräch mit Vertretern von Hannover 96 und Eintracht Braunschweig. Eine Projektgruppe soll bisherige Vorfälle aufarbeiten und Strategien entwickeln, wie Gewalt bei Fußballspielen besser verhindert werden kann. Gewalt im Stadion seit nicht akzeptabel - das sei das gemeinsame Verständnis, so Behrens. Bis zum nächsten Niedersachsenderby im April in Braunschweig soll die Gruppe Maßnahmen erarbeiten. Nach dem Spiel werde man sich erneut in großer Runde zusammensetzen, um zu analysieren, ob die Maßnahmen Wirkung zeigen.

Mehr als eine Million Euro für Polizeieinsatz

Rund um das Derby in Hannover Anfang November hatte es mehrere verletzte Polizisten und Ordner gegeben. Nach Polizeiangaben flogen innerhalb des Stadions unter anderem Metallteile und Feuerwerkskörper. Im Gästebereich warfen Besucher ganze Sitzreihen. Insgesamt waren wegen des Spiels nach Angaben des Innenministeriums mehr als 2.000 Polizistinnen und Polizisten vor Ort, die Kosten für den Einsatz lagen bei mehr als einer Million Euro.

