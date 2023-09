Newsticker zur Défi Azimut 2023 Newsticker Défi Azimut: Mastbruch bei Malizia-Konkurrenten Stand: 22.09.2023 09:40 Uhr

Nach dem spektakulären Ocean Race ist das Team Malizia wieder in See gestochen. Boris Herrmann und Will Harris segeln beim 48-Stunden-Rennen Défi Azimut mit. Ein erster Test auf dem Weg zur Vendée Globe 2024. News, Videos, Hintergründe zur Regatta im Live-Blog bei NDR.de.

Mastbruch bei Malizia-Konkurrenten - Crew wohlauf

Zwischenfall bei der Défi Azimut: In der vergangenen Nacht gegen 1.30 Uhr brach der Mast des Malizia-Konkurrenten Corum L'Épargne. Das teilte die Rennleitung am Freitagmorgen mit. Das Unglück passierte 80 Seemeilen vor Audierne, im Südwesten der bretonischen Landspitze. Das Boot hatte die zweite Kursmarke passiert und befand sich bei 25 Knoten Windgeschwindigkeit in rauer See.

Die Crew, bestehend aus Nicolas Troussel, Benjamin Schwartz und dem Onboard-Reporter Tanguy Conq, sei wohlauf und habe keine Hilfe angefordert.

Malizia im Feld vorne dabei

Boris Herrmann und Will Harris behaupten sich gut im Rennen der 33 Imoca-Rennyachten. Nach der zweiten Wendemarke der 610 Seemeilen langen Schleife bis in Biskaya und zurück nach Lorient liegt die Malizia auf Rang sieben.

Harte Arbeit für die Segler um Herrmann und Harris

Die Bedingungen beim Rennen haben es in sich und für die Segler und Seglerinnen gibt es viel zu tun. Die Malizia-Yacht mit Boris Herrmann und Will Harris ist auf dem Weg zur ersten Wendemarke weiter zurückgefallen. 16,5 Seemeilen beträgt der Rückstand des 13. Bootes auf das führende Charal-Team. Der zweite Deutsche Andreas Baden (Nexans) belegt Rang 31.

"Happy Sailors"

Dass die Bedingungen vor der französischen Atlantikküste rau sind, tut der guten Laune der Seglerinnen und Seglern keinen Abbruch. Auch Boris Herrmann und Will Haris an Bord der Malizia genießen es offensichtlich, wieder auf dem Wasser zu sein. Der Hamburger schrieb auf seinem X-Profil: "Wir sind so glücklich, wieder im Renn-Modus zu sein."

Malizia gut dabei, Team Nexans weiter hinten

Gut drei Stunden nach dem Start segelt Andreas Baden, der zweite deutsche Teilnehmer bei der Regatta, mit seinem Co-Skipper Fabrice Amedeo schon ein wenig hinter der Spitze her. Zwölf Seemeilen liegt das Team Nexans hinter den Führenden auf Platz 30. Die Malizia von Boris Herrmann und Will Harris belegt aktuell Rang neun.

Doch "nur" 33 Imoca-Rennyachten dabei

Insgesamt haben sich "nur" 33 Imocas auf den Weg in die Biskaya gemacht. Guirec Soudée und Roland Jourdain sind nicht gestartet. Mit der Ankunft des Feldes wird am Sonnabend zwischen 12 und 18 Uhr gerechnet.

Startlinie passiert - Défi Azimut mit der Malizia läuft

Die Rennyachten sind in die Défi Azimut gestartet. Team Malizia mit Skipper Boris Herrmann und Will Harris sortierte sich auf Rang 17 ein. Die Bedingungen sind rau vor Lorient und sollen am ersten Tag der 48-Stunden-Regatta noch ungemütlicher werden.

Boote auf dem Wasser - Start um 12.30 Uhr

Nahezu alle der 35 Rennyachten haben ausgedockt und bereiten sich auf den Start um 12.30 Uhr vor. Auch Boris Herrmann und Will Harris sind mit der Malizia - Seaexplorer auf dem Weg aus dem Hafen.

Herausfordernde Bedingungen erwarten die Malizia und Co.

Die 35 Rennyachten erwarten auf der Schleife von Lorient bis in die Biskaya und wieder zurück herausfordernde Bedingungen, mitunter auch schwerer Seegang. "Die Défi Azimut ist ein spannendes Treffen", sagte Antoine Mermod, Präsident der Imoca-Klasse. "Es ist das erste Aufeinandertreffen im Jahr 2023, das das gesamte Aufgebot versammelt und uns die Möglichkeit gibt, eine erste Rangliste aufzustellen."

Leinen los in Lorient - Heute startet die Défi Azimut mit der Malizia

Ursprünglich um 15.30 Uhr angesetzt, startet das Feld der Imoca-Rennyachten heute bereits um 12.30 Uhr im französischen Lorient in die 48-Stunden-Zweihandregatta Défi Azimut. Mit dabei auch der Hamburger Boris Herrmann, Skipper der Malizia - Seaexplorer, und sein Co-Skipper Will Harris.

Défi Azimut: 34 Konkurrenten für Herrmann und Harris

34 Konkurrenten segeln ab Donnerstag (12.30 Uhr) bei der Défi Azimut gegen Boris Herrmann und Will Harris um den Sieg. Neben dem Skipper der Malizia ist auch ein zweiter Deutscher dabei: Der Bonner Andreas Baden bestreitet das 48-Stunden-Rennen gemeinsam mit dem Franzosen Fabrice Amedeo. Die erwartete Zielankunft für den Sieger ist Sonnabend zwischen 12 und 18 Uhr.

48-Stunden-Rennen Défi Azimut steht bevor

Am Donnerstag um 12.30 Uhr fällt vor Lorient der Startschuss für das 48-Stunden-Rennen Défi Azimut. Mit dabei bei der Zweihand-Regatta ist auch das Team Malizia mit Skipper Boris Herrmann aus Hamburg und Co-Skipper Will Harris. Für die insgesamt 35 Imoca-Rennyachten ist das Rennen eine erste Standortbestimmung auf dem Weg zur Vendée Globe 2024.

Lunven und Kuiper verlassen Team Malizia

Kurz vor dem Start der Défi Azimut hatte das Team Malizia zwei Abgänge zu verkraften. Rosalin Kuiper und auch Nicolas Lunven werden ab sofort für "Holcim - PRB" segeln. Der Franzose, der beim Team Malizia als Navigator fungierte, wird Holcim als Skipper in die Vendée Globe 2024 führen, wo er gegen Boris Herrmann antreten wird. "Es ist eine große Ehre, dass ich ausgewählt wurde, dieses Team anzuführen", sagte Lunven

Zweihand-Regatta Transat Jacques Vabre steht an

Nach der Défi Azimut steht Ende Oktober der nächste, große Test für die Vendée Globe an. Boris Herrmann und Will Harris werden auch ab dem 29. Oktober an der Zweihand-Regatta Transat Jacques Vabre, von Le have nach Martinique, teilnehmen.

